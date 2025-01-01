ECONOMIA DOMESTICA

Piemonte (quasi) a secco: "rischia l'emergenza idrica"

Risaie in fioritura minacciate dal caldo record, fiumi ridotti a rigagnoli, rogge morenti e laghi in ritirata. Anbi suona l'allarme per un'estate contrassegnata dalla siccità. La Regione annuncia interventi urgenti per salvare acqua, campi e raccolti

Il bollettino di mezza estate arriva come un colpo di badile su una terra arsa: in Piemonte la situazione idrica è ormai in fase critica. Lo conferma la sezione regionale dell’Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi), che fotografa un quadro da piena emergenza: afflussi insufficienti, nessuna precipitazione significativa, temperature da bollino rosso e zero termico oltre i 4.500 metri. Un mix che ha ridotto al lumicino le portate dei corsi d’acqua, aggravato dall’assenza di neve alle quote medio-alte.

“La risorsa idrica disponibile si conferma decisamente ridotta su buona parte del territorio – avverte Anbi – e le prossime settimane, con l’assenza di piogge e il caldo estremo, potrebbero far impennare i fabbisogni irrigui proprio durante la maturazione delle colture, con conseguenze gravi per cereali, orticole e soprattutto riso”. E qui il nodo diventa politico-economico: il distretto risicolo più importante d’Europa, quello piemontese, è in piena fioritura e rischia di vedere sfumare il raccolto sul filo della stagione.

“Alta severità”

L’Osservatorio utilizzi idrici aveva inizialmente stimato una severità “media con precipitazioni”. Ma le piogge previste non si sono viste e la realtà impone il cambio di passo: per i bacini idrografici dei torrenti Elvo e Cervo e per alcune derivazioni si propone il passaggio al livello “alto” di emergenza.

Il quadro dei principali corsi d’acqua è da libro nero:

Po a Chivasso: il Canale Cavour deriva appena 35 m³/s su una concessione di 110 m³/s. Dora Baltea: ridotta agli ultimi fiotti dello scioglimento di nevi e ghiacciai valdostani; il Canale Farini (sussidio del Cavour) pesca 17 m³/s, ma le portate oscillano in maniera preoccupante. Sesia: sponda destra in sofferenza estrema, disponibilità zero e Roggia Marchionale di Gattinara chiusa dal 9 agosto; sponda sinistra in turnazione, con riduzioni superiori al 50%. Torrenti Cervo ed Elvo: portate ridotte al minimo. La Roggia Marchesa registra un -95% ed è inattiva per gran parte della giornata; la Roggia Mottalciata segna -80%. Il Naviletto di San Damiano è completamente a secco, quello delle Baragge ridotto dell’80%.

Laghi e invasi in ritirata. Non va meglio per le riserve d’acqua: Lago Maggiore: al 12 agosto, livello a Sesto Calende di 0,29 m contro una media stagionale di 0,60 m; afflussi a 110,9 m³/s, meno della metà della media storica (244 m³/s). Invasi del Biellese: Ostola al 58% della capacità, Ravasanella al 47%, Ingagna al 73%.

Prospettive in peggioramento

Se il meteo non cambia rotta, l’estate potrebbe chiudersi con una crisi idrica ancora più grave, mettendo in ginocchio non solo il raccolto 2025 ma anche le scorte per la prossima stagione agricola. Un rischio che, nel silenzio della politica, rischia di diventare certezza.

La Regione Piemonte ha avviato diverse iniziative per fronteggiare l’emergenza, sebbene le risorse disponibili sembrino insufficienti rispetto all’entità della situazione. A gennaio 2025, la Regione ha annunciato un bando per la riqualificazione dei corpi idrici, destinando fondi per interventi finalizzati al miglioramento e alla tutela delle risorse idriche. Tuttavia, l’entità dei finanziamenti e l’efficacia di tali interventi restano da valutare, considerando la gravità della crisi in atto.

Inoltre, è stato lanciato un progetto pilota per la gestione sostenibile delle risorse idriche nei territori tra Cerano e Trecate, con il patrocinio della Regione. Questo progetto mira a implementare strategie di ottimizzazione dell'uso dell'acqua, ma la sua capacità di incidere significativamente sulla crisi attuale rimane incerta.

Nonostante questi sforzi, la situazione rimane critica. Le temperature elevate e la scarsità di precipitazioni continuano a ridurre la disponibilità di acqua, mettendo a rischio le colture agricole, in particolare la produzione di riso, e compromettendo le riserve idriche per i prossimi mesi.