GLORIE NOSTRANE

Grimaldi e Bergesio stakanovisti. Pozzolo batte la fiacca in Aula

Ferie meritatissime per il deputato di Avs e il senatore leghista: sono loro i più presenti alle votazioni in Parlamento. Il peggiore tra i piemontesi è il pistolero vercellese, Delmastro è sempre in missione. I leader Conte e Schlein bigiano spesso e volentieri

Ora sono tutti in vacanza, ma tra i parlamentari italiani c’è chi lavora più degli altri, e in questa speciale classifica i rappresentanti piemontesi non sfigurano, facendo sicuramente meglio dei loro leader nazionali, che a Montecitorio e Palazzo Madama si fanno vedere raramente, a cominciare dal presidente del M5s Giuseppe Conte e dalla segretaria del Pd Elly Schlein, che alla Camera hanno collezionato quasi l’80% di assenze.

Chi lavora di più a Montecitorio

A guidare la classifica dei parlamentari più presenti c’è un torinese: il vicecapogruppo di Avs alla Camera dei Deputati Marco Grimaldi, che ha collezionato il 99,9% di presenze: un record condiviso con il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio. Subito dietro troviamo un altro piemontese, l’onorevole alessandrino Federico Fornaro del Partito Democratico, con un indice di presenze del 99,1%. Tra gli stakanovisti troviamo anche il casalese Vincenzo Amich, di Fratelli d’Italia: il braccio destro a Casale Monferrato del “sindaco della sanità” Federico Riboldi in questi due anni e mezzo di legislatura ha presenziato al 96,5% delle sedute. Non sfigurano nemmeno il “filosofo dello sport” torinese Mauro Berruto, eletto tra le fila del Pd, che ha collezionato il 93,6% di presenze; e la leghista Elena Maccanti, con il 92,7. Sotto il 90 invece il segretario regionale di FdI Fabrizio Comba, con l’86,8% di presenze ma solo il 3,4% di assenze, derubricando come missioni il resto delle mancate partecipazioni alle sedute parlamentari. Poco dietro di lui, sempre tra le fila di FdI, si posiziona Augusta Montaruli, che registra un 85,5% di presenze.

…E a Palazzo Madama

Anche tra i senatori è un piemontese a guardare tutti dall’alto: è il leghista cuneese Giorgio Bergesio, presente al 100% delle sedute e alle 7595 votazioni effettuate dall’inizio della legislatura a oggi. Un’altra leghista, la valdostana Nicoletta Spelgatti, registra il 97,5% di presenze, mentre “Red Patacca”, il forzista Roberto Rosso, il 95,4%. Molto attivo nelle votazioni anche il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan, che ha collezionato il 93,9% di presenze, mentre tra le fila dell’opposizione il primo piemontese è il senatore del Pd Andrea Giorgis con il 93,4%. Si ferma poco sotto “quota 90” la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, presente nell’87,9% delle sedute.

Gli assenteisti

Chi invece partecipa meno ai lavori parlamentari è il deputato biellese Emanuele Pozzolo, già protagonista dello sparo di Capodanno, ora nel gruppo Misto dopo essere stato espulso da FdI. In questi due anni e mezzo, anche a causa dei travagli giudiziari, Pozzolo ha partecipato a poco più di una seduta su due, essendo stato presente solo nel 58,1% dei casi. Peggio di lui fa Piero Fassino, con solo il 52,1% di presenze, ma più del 20% delle assenze dall’aula sono missioni. L’ex sindaca Chiara Appendino, oggi vicepresidente del M5s, risulta assente a una seduta su quattro, con un tasso di partecipazione del 75%. Poco meglio di lei fanno Antonino Iaria – sempre dei 5s – e Daniela Ruffino di Azione, rispettivamente con il 78 e il 78,6%.

Ci sono poi i casi particolari del biellese Andrea Delmastro e del canavese Alessandro Giglio Vigna: il sottosegretario alla giustizia, figura di spicco di Fratelli d’Italia, ha solo l’8,3% di presenze in aula, ma ben l’84,5% di missioni, che scendono al 60,5% nel caso del deputato leghista. Al Senato invece la più assenteista è la dem Anna Rossomando, con solo il 63,7% di presenze. Farebbe peggio di lui Enrico Borghi di Italia Viva con il 61,9%, ma a fronte di un 30% di missioni.

I leader

Le percentuali si abbassano quando all’attività parlamentare bisogna associare la campagna elettorale permanente, tra eventi ed ospitate in tv. Tra i leader nazionali infatti, il più presente è il verde Angelo Bonelli, con solo il 68,5%, seguito a stretto giro dal suo compagno in Avs Nicola Fratoianni, con il 64,6%. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, eletto senatore, ha partecipato al 54,4% delle votazioni, mentre il suo ex compagno di avventure nel Terzo Polo, Carlo Calenda di Azione, si ferma al 45,5%. Segue Riccardo Magi, segretario di +Europa, con il 43,3%. Esclusi i leader della maggioranza, con gli impegni di governo che costituiscono valida giustificazione per le assenze dall’aula della premier Giorgia Meloni e dei due vice Matteo Salvini e Antonio Tajani (rispettivamente anche ministro dei Trasporti e ministro degli Esteri) a far peggio di tutti sono i due principali esponenti del campo largo: la “testardamente unitaria” segretaria dem Elly Schlein si ferma al 22,8%, mentre l’ex premier Giuseppe Conte, oggi presidente del M5s, fa ancora peggio con una partecipazione del 20,8%. Evidentemente hanno meglio da fare, a differenza dei loro colleghi stakanovisti piemontesi.