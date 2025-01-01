Maltrattata e segregata dal compagno, fugge a Torino

E' stata maltrattata e segregata dal compagno, è scappa con la madre e il figlioletto a Torino dove ha chiesto aiuto alla polizia locale, intervenuta in applicazione del protocollo del "codice rosso". È avvenuto la settimana scorsa. Protagonista, una donna di circa 20 anni, che - come riporta una nota del Comune di Torino - "subiva maltrattamenti da parte del convivente, che non la lasciava neppure uscire di casa". Approfittando dell'assenza dell'uomo, la ragazza è riuscita a mettersi in fuga, portando con sé la madre e il figlioletto di poco meno di un anno. Insieme hanno raggiunto Torino, dove, preoccupate per la loro incolumità, si sono nascoste in un albergo mentre alcuni conoscenti hanno allertato la polizia locale per chiedere aiuto. È intervenuto il Nucleo di Prossimità che le ha convinte a denunciare la situazione. La famiglia ha quindi trovato accoglienza in una struttura protetta.