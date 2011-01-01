ECONOMIA DOMESTICA

Stato sempre più indebitato (3mila miliardi), i Comuni tirano cinghia (-1,9 miliardi)

I dati di giugno 2025 di Bankitalia mostrano un Paese diviso: mentre l’amministrazione centrale aumenta i propri passivi di quasi 20 miliardi nel semestre, gli enti locali riducono le spese. Le entrate tributarie crescono del 3,4%, ma non bastano a invertire la rotta

Mentre il debito pubblico italiano continua la sua corsa sfrenata, superando la soglia monstre dei 3.070 miliardi di euro, i numeri di Bankitalia raccontano una storia a due facce: da una parte l’Amministrazione centrale che spende e spande, dall’altra i Comuni che stringono la cinghia e fanno i virtuosi. Un contrasto che, secondo Osvaldo Napoli di Azione, mette a nudo le vere cause di un debito nazionale fuori controllo: la gestione allegra dello Stato centrale.

A giugno il debito schizza

A giugno 2025, il debito delle Amministrazioni pubbliche è salito di 18 miliardi rispetto al mese precedente, toccando quota 3.070,7 miliardi. A spingere l’asticella verso l’alto è il fabbisogno pubblico (16,4 miliardi), con un aiutino dalle disponibilità liquide del Tesoro (salite di 0,8 miliardi a 47) e dai soliti giochi finanziari come scarti, premi e rivalutazioni dei titoli (altri 0,8 miliardi). Ma il dato che salta all’occhio è la forbice tra centro e periferia: il debito delle Amministrazioni centrali è lievitato di 19,7 miliardi, mentre quello dei Comuni è sceso di 1,7 miliardi. Nei primi sei mesi del 2025, il trend si conferma: +19,8 miliardi per lo Stato, -1,9 miliardi per le amministrazioni locali. Gli Enti di previdenza? Fermi, quasi invisibili.

Comuni virtuosi, Stato spendaccione

“I Comuni si confermano un modello di gestione virtuosa”, sottolinea Napoli, puntando il dito contro la Pa centrale, responsabile di aver portato il debito nazionale oltre i 3.000 miliardi. E i numeri gli danno ragione: mentre lo Stato centrale continua ad accumulare passivi, i sindaci tirano dritto, tagliando dove possibile e tenendo i conti in ordine. Una lezione di rigore che a Roma sembrano non voler imparare.

Chi tiene in mano il debito?

La fotografia dei detentori del debito pubblico mostra qualche movimento: a giugno, la quota in mano alla Banca d’Italia è scesa al 19,6% (dal 20% di maggio), mentre a maggio i non residenti hanno aumentato il loro peso al 33,2% (dal 33%). Le famiglie e le imprese italiane, invece, perdono terreno, con una quota ridotta al 14,1% (dal 14,3%). La vita media del debito resta stabile a 7,9 anni, un dato che non scalda né raffredda gli animi.

Entrate tributarie, un po’ di ossigeno

Sul fronte delle entrate, qualcosa si muove: a giugno le casse dello Stato hanno incassato 43,8 miliardi di euro, un +4,2% rispetto al 2024 (+1,8 miliardi). Da gennaio a giugno, il bilancio segna 257,3 miliardi di entrate tributarie, con un aumento del 3,4% (+8,5 miliardi) rispetto all’anno scorso. Ma, a quanto pare, non basta per fermare l’emorragia del debito centrale.

Il nodo da sciogliere

Il bollettino di Bankitalia parla chiaro: il debito pubblico è un gigante che cresce, ma non ovunque. Mentre lo Stato centrale sembra incapace di frenare la sua fame di spesa, i Comuni dimostrano che un’altra strada è possibile. La domanda, ora, è una sola: quanto tempo ci vorrà prima che qualcuno cerchi di raddrizzare la deriva dei conti pubblici? Al momento, il paradosso resta: chi governa il Paese spende, chi amministra i territori risparmia.