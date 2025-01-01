Ferito a coltellate a Torino, un fermo

Un fermo è stato eseguito dalla polizia di Stato a Torino nell'ambito delle indagini su un marocchino di 25 anni gravemente ferito lo scorso 6 agosto da alcune coltellate. Il provvedimento, preso di iniziativa e già convalidato dall'autorità giudiziaria è scattato per un 41enne, anche lui originario del Marocco. Il giovane era stato trovato in largo Brescia, in zona Barriera di Milano, intorno alle 7 del mattino. Era stato portato d'urgenza in ospedale, dove un'intervento chirurgico a un polmone gli aveva con ogni probabilità salvato la vita. Sul posto era intervenuto personale del commissariato Dora Vanchiglia. Il 41enne è stato individuato dagli investigatori alcune ore dopo il fatto: si trovava ancora nei paraggi con una ferita al volto e gli abiti sporchi di sangue. Con sé, inoltre, aveva tre banconote da cinquanta euro, anche queste macchiate di sangue: il sospetto è che le avesse rapinate al connazionale. Per l'indagato è stata disposta la custodia cautelare in carcere.