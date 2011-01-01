CRONACA VERA

Salvini al volante, caos costante: censimento o stop agli autovelox

Il ministero prepara un'applicazione per raccogliere online tutti i dati dei dispositivi per la rilevazione della velocità. Comuni e Province avranno due mesi per completare la comunicazione, ma il modulo digitale è ancora in attesa del via libera

Matteo Salvini promette miracoli digitali: un’applicazione online sul sito del ministero per consentire a Comuni, Province e Regioni di comunicare finalmente tutti i dati degli autovelox. Peccato che, fino ad oggi, il modulo indispensabile non esista. Ma procediamo con ordine.

Entro settembre sarà operativa, sul sito istituzionale del ministero delle Infrastrutture, un’app a servizio degli enti locali, che avranno due mesi di tempo per inserire tutti i dati degli dei dispositivi in cui saranno indicati conformità, marca e modello.

Il Mit interviene dopo l’allarme lanciato dal Codacons, che ipotizzava lo stop a tutti gli apparecchi in attesa di un decreto attuativo. Il ministero, al momento, non fornisce dettagli sul testo (atteso per il 19 agosto), ma intanto spiega: “Per il dicastero si tratta di una straordinaria operazione verità, anche alla luce della totale mancanza di mappature precise degli autovelox”. L’obiettivo dichiarato è “garantire esclusivamente l’efficacia dei dispositivi che aumentano la sicurezza stradale. Non saranno tollerati i dispositivi fuori norma o utili più a fare cassa che a prevenire comportamenti scorretti alla guida”.

Secondo il Codacons, tutti gli autovelox installati lungo le strade italiane potrebbero essere spenti, richiamando quanto previsto dal decreto Infrastrutture e sottolineando “una situazione paradossale venutasi a determinare a causa di ritardi, leggi macchinose e inutili complicazioni burocratiche”. Il decreto, ricordano dall’associazione, era finalizzato a garantire maggiore trasparenza sull’utilizzo degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità e stabilisce l’obbligo in capo a Comuni, Province e Regioni di censire e comunicare al ministero tutte le apparecchiature presenti sui rispettivi territori, per la pubblicazione nell’apposita sezione del portale telematico del Mit.

Il Codacons spiega: “Gli enti locali devono comunicare non solo la localizzazione e i dati tecnici di ogni apparecchio, ma anche le informazioni relative alla conformità, al modello e all’omologazione. Una comunicazione che, secondo il decreto, è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature”: in altre parole, i Comuni che non forniranno i dati non potranno più utilizzare gli autovelox sul proprio territorio.

Peccato però che gli enti locali, pur volendo, non possano ad oggi adempiere a tale obbligo: manca infatti il decreto attuativo del Mit, che fornisca loro il modulo digitale indispensabile per comunicare i dati richiesti. Il modulo deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Infrastrutture. Questo significa che il ministero ha tempo fino al prossimo 19 agosto per varare il decreto attuativo, essendo la legge entrata in vigore lo scorso 20 luglio.

A partire dalla pubblicazione del modulo digitale, gli enti locali avranno 60 giorni di tempo per comunicare al Mit i dati sugli autovelox, e chi non lo farà non potrà più utilizzare gli apparecchi di rilevamento della velocità. “Una situazione assurda e paradossale – attacca il Codacons – perché, in assenza del decreto attuativo del Mit, a partire dal prossimo 18 ottobre tutti gli autovelox installati in Italia, indipendentemente dall’omologazione, dovranno essere disattivati, per volere dello stesso ministero”.

Situazione ancor più grave se si considera che il caos autovelox dura oramai da 16 mesi, da quando cioè la Cassazione ad aprile 2024 ha stabilito la nullità delle multe elevate dagli apparecchi approvati ma non omologati. “Un caos che investe anche le strade delle vacanze percorse questa estate dagli italiani che si stanno spostando in auto per raggiungere le località di villeggiatura: oggi quasi il 60% degli autovelox fissi e oltre il 67% di quelli mobili, oltre a non essere omologato, è stato approvato prima del 2017, data che fa da spartiacque in tema di omologazione e possibile utilizzo degli apparecchi”.

Insomma, mentre da viale Cristoforo Colombo si annuncia l’“operazione verità”, i Comuni continuano a girare a vuoto tra moduli digitali fantasma e scadenze serrate. La sicurezza stradale resta appesa a un filo, e gli italiani, tra vacanze e spostamenti quotidiani, si trovano a fare i conti con autovelox che potrebbero sparire da un giorno all’altro, tra ritardi ministeriali e paradossi burocratici che solo con un mistro come Salvini possono accadere.