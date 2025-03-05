POLITICA & SANITÀ

"Solo parole su 118 e Sant'Anna". Il Pd "smaschera" la Regione

La questione Schael si allarga ed emergono realtà diverse da quella narrate. Una lettera del vertice tecnico della sanità nega le scadenze per il passaggio del personale dell'emergenza e lo scorporo dell'ospedale. Valle: "Cirio e Riboldi si assumano le loro responsabilità"

Solo chiacchiere e distintivo? Se anche la guida della sanità piemontese non è così, l’immagine che ne dà presta generosamente il fianco al sospetto. E a fugarlo non soccorrono certo dichiarazioni e prese di posizione che, nella migliore delle ipotesi, generano confusione e stupore.

L’ultimo caso è quello che riguarda lo scorporo dell’ospedale Regina Margherita dalla Città della Salute cui si lega il futuro pure del Sant’Anna, ma anche del passaggio del personale dell’Emergenza 118 dalle attuali quattro aziende ospedaliere ad Azienda Sanitaria Zero.

Il muro dei sindacati

“Dalla lettera firmata dal direttore regionale Antonino Sottile, da quello di Azienda Zero Adriano Leli e dal dirigente regionale Mario Raviola, scopriamo che non sono previste procedure di scorporo per 118, così come per il Regina Margherita e Sant’Anna dalla Città della Salute a partire dal 1 gennaio 2026”, dice Daniele Valle, consigliere regionale del Partito Democratico.

La lettera cui si riferisce Valle è l’ennesimo capitolo della vicenda che ormai da settimane ruota attorno alla figura del commissario Thomas Schael e della sfiducia nei suoi confronti proclamata da Federico Riboldi, in questo interpretando appieno la sua autodefinizione di capo politico della sanità piemontese.

Leggi qui la lettera della Regione

Dopo il pronunciamento del Tribunale del Lavoro a favore del sindacato dei medici Cimo che lo aveva denunciato per condotta antisindacale, Schael ha rapidamente dato corso a tutte le prescrizioni del giudice, arrivando pure a mettere in agenda un incontro con i sindacati sullo scorporo degli ospedali e il passaggio ad Azienda Zero del personale del 118. Uno zelo e una cautela per evitare altre accuse di non informare i sindacati e discutere con loro, non certo ben accolto. Tanto da muovere le sigle di rappresentanza e portarle a rivolgersi alla Regione.

La lettera dei "tecnici"

E dalla Regione ecco arrivare con inusitata rapidità la lettera che, a parere dell’opposizione, ha scoperto una realtà ben diversa da quella narrata fino ad ora. “Se stiamo al merito della lettera, i casi sono due: o si parla di un ulteriore rinvio e ribadiamo, ulteriore – sostiene Valle – o si va nella direzione di non scorporare i servizi interi ma di aprire a singole mobilità volontarie, con conseguenze tutte da valutare sui servizi. Se invece stiamo al metodo, pare chiaro che si tratti di un tentativo di prendere tempo mentre la giunta regionale si affanna a trovare un sostituto per un commissario che prima ha voluto imporre e poi ha cacciato con un comunicato stampa, senza prepararsi alle conseguenze”. Per il Pd, “in un caso o nell'altro, sarebbe tutto molto più semplice se Alberto Cirio e Riboldi si assumessero le proprie responsabilità e restituissero in fretta una guida legittimata alla più grande azienda sanitaria della nostra Regione”. Una decisione, quella di nominare un direttore generale al posto del commissario sfiduciato, che come abbiamo scritto l’assessore ha già detto a più d’uno che tramuterà in fatti entro il 31 agosto. Ma su altre date, non meno importanti per il sistema sanitario piemontese, pone l’accento Valle.



Le date che non tornano

“Per quel che riguarda le scadenze è giusto il caso di ricordare che il 19 dicembre del 2023 il Consiglio regionale ha votato l'istituzione della nuova azienda Regina Margherita a partire dal 1 gennaio 2024. Ad oggi non c'è manco un dipendente, solo un commissario emulo della particella di sodio dell'acqua Lete”. Un affondo nel burro quello offerto all’opposizione che, “per quanto riguarda il Sant’Anna, dopo che più volte il presidente Cirio, l’allora assessore alla Sanità Luigi Icardi e il suo successore Riboldi hanno ribadito che sarebbe rimasto là dov'era, lo stesso Riboldi ha annunciato l'intenzione di scorporarlo entro il 2025”.

Mette in fila altre date ancora il vicepresidente della commissione sanità di Palazzo Lascaris quando rimarca che “la proposta di piano sociosanitario indica che si procederà alla modifica della normativa regionale istitutiva dell’Azienda Oirm, prevedendo l’inclusione del Presidio Sant’Anna e la costituzione della nuova Azienda Oirm-Sant’Anna, che avvierà formalmente le proprie attività a partire dal 1° gennaio 2026. Ma, tra approvazione del piano sociosanitario, Cresci Piemonte, ultima variazione di bilancio e altro ancora, quando pensano di poter approvare la legge sul Sant’Anna?”.

"Citofonare Riboldi"

Tempi tutti da verificare, ma anche sui modi ci sarebbe da discutere. Non è sfuggito che nella questione aperta ieri dai sindacati sulla convocazione per settembre inviata da Schael la Regione con una richiesta di rinvio rivolta certamente alla direzione regionale, ma ancor prima allo stesso assessore la risposta non sia arrivata da quest’ultimo, non certo avaro nel prendere in mano direttamente la situazione, bensì dalla struttura tecnica. Nel grattacielo, ovviamente in metafora visti i giorni di vacanze, c’è chi fa notare come anche questo sia stato una sorta di tentativo di riequilibrio tra le competenze tecniche e quelle politiche, confine non di rado apparso molto confuso.

Ma non è finita. “Per quel che riguarda il 118, Città della Salute con nota prot. n. 29118 del 05.03.2025, aveva comunicato ad Azienda Zero la necessità che dal 01.06.2025 la titolarità del rapporto di lavoro del personale assegnato alle attività di emergenza-urgenza passasse a azienda zero e comunicava anche la cessione di beni e strumenti”, ricorda Valle. E sottolinea come “d'altronde, la stessa delibera di proroga della convenzione giustifica l’allungamento dei tempi "al fine di avviare il confronto sindacale propedeutico al perfezionamento della cessione". Insomma, difficile dire che non si sia mai parlato di scorporo di 118, Sant’Anna e Regina Margherita”. Per il Pd, “più giusto, ma non più facile, dire che si attende una nuova guida a Città della Salute per parlarne. Ma per quello – chiosa Valle – bisogna citofonare Riboldi”.