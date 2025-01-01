Ferragosto, a Biella nascono nove bimbi

A Ferragosto la città di Biella si svuota per le vacanze ma il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale accoglie 9 nati in 24 ore riempiendo di fiocchi rosa e azzurri i corridoi. Cinque sono maschi e quattro sono femmine. "In un punto nascita come quello del territorio Biellese, caratterizzato dal più alto indice di vecchiaia d'Italia, e in un contesto nazionale di generale denatalità, è sicuramente un segnale positivo" ha dichiarato Bianca Masturzo, direttore della struttura complessa di ostetricia e ginecologia dell'Asl Biella. "Alcune pazienti - osserva Masturzo - provengono da altre province e ci hanno scelti come centro in cui dare alla luce i loro figli: un indicatore importante di fiducia, oltre che un messaggio positivo per il Biellese e per il nostro ospedale. Colgo l'occasione per ringraziare il personale ostetrico, paramedico e medico per l'entusiasmo e la grande passione che dimostrano ogni giorno".