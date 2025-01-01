A26, da Alessandria in coda verso il mare per incidente

Traffico intenso e lunghe code anche per le conseguenze di un incidente stradale hanno caratterizzato l'inizio della giornata di Ferragosto sul tratto alessandrino della A26 Genova-Gravellona Toce in direzione mare e, in particolare, tra Ovada e Masone (Genova). All'interno della galleria Tagliolo, poco prima dell'uscita di Ovada, al km 30+600 si è verificato uno scontro fra una moto e un'auto. Il motociclista è stato portato con l'elisoccorso in codice giallo all'ospedale di Alessandria. Un'altra persona è stata classificata in codice verde.