Crosetto, "mio pensiero va a chi ogni giorno indossa una divisa"

"Ferragosto è, per tradizione, il giorno in cui l'Italia si ferma. Un momento di pausa, di riposo, di famiglia. Ma proprio in giornate come questa, il mio pensiero va con ancora più forza a chi non può fermarsi. A chi indossa ogni giorno una divisa e continua a servire il nostro Paese, anche quando l'attenzione dei più è rivolta altrove, anche quando la maggior parte degli italiani è in vacanza. Penso alle donne e agli uomini delle Forze Armate che operano in Italia e nel mondo. Penso a chi, oggi, sta solcando il Mar Rosso o pattuglia le acque del Mediterraneo Orientale, a chi è impegnato nei teatri operativi più delicati, come l'Iraq, la Somalia, il Niger". E' quanto afferma in un messaggio in occasione di Ferragosto, il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "A chi è dispiegato nelle missioni internazionali in Libano, nel quadro della missione Unifil, o in Kosovo - prosegue Crosetto - dove l'Italia continua ad assicurare un contributo fondamentale alla stabilità della regione e dove la sicurezza non è mai scontata. Penso a chi lavora sotto il sole rovente di Gibuti e del Mozambico. A chi è impegnato sul fianco est dell'Alleanza, o nell'addestramento delle forze locali in Palestina a Gerico o in Libia e Tunisia. A chi, nel mondo, garantisce la presenza rassicurante di una forza amica e affidabile". Il ministro, poi, aggiunge, di pensare "con la stessa intensità, a chi resta in Italia e vigila ogni giorno sulla nostra sicurezza. A chi, nelle città e nei piccoli centri, presidia il territorio con dedizione e discrezione. Penso al personale di Strade Sicure e ai Carabinieri, soprattutto quelli delle stazioni di frontiera, spesso in territori complessi, dove la divisa dello Stato rappresenta l'unico presidio di legalità. Penso a chi è in servizio a San Luca, a Corleone, a Platì, a luoghi dove servire lo Stato non è solo un lavoro, ma una missione personale. Dove ogni giorno è una sfida alla criminalità, ma anche una testimonianza di coraggio civile e di fedeltà ai principi costituzionali".