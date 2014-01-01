ECONOMIA DOMESTICA

In Piemonte un artigiano su quattro ha gettato la spugna

Ad Alessandria il record negativo, Torino ha perso oltre 7mila imprese nell'ultimo anno. Giovani lontani dai mestieri manuali, botteghe schiacciate da tasse, burocrazia ed e-commerce. Nel frattempo il Parlamento promette riforme che restano sulla carta

In dieci anni l’Italia ha perso quasi 400mila artigiani. Una cifra che rende plastico il crollo verticale del settore: da 1,77 milioni nel 2014 a 1,37 milioni lo scorso anno. Un artigiano su quattro ha “gettato la spugna”, certifica l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha incrociato i dati Inps e quelli di Infocamere/Movimprese. Il calo non si è arrestato nemmeno nell’ultimo anno: tra il 2023 e il 2024 sono sparite altre 72mila partite Iva artigiane, un taglio del 5%.

Nessuna regione è uscita indenne. Le più colpite: Marche (-28,1%), Umbria (-26,9), Abruzzo (-26,8) e il Piemonte con un -26% secco (43mila imprese chiuse nel decennio), che lo colloca tra i territori più martoriati dalla grande “emorragia”.

Province piemontesi in rosso

La fotografia regionale mostra tinte fosche. Alessandria guida la classifica nera del Piemonte: -6,1% (751 imprese artigiane in meno). Torino segue con un -5,7% che in termini assoluti significa 3.644 serrande abbassate. Biella e Novara viaggiano appaiate con un -5,5%. Numeri che dicono più di mille convegni: interi settori stanno sparendo.

Se altrove il Pnrr e il Superbonus hanno tamponato la caduta, soprattutto nel comparto casa, qui la desertificazione avanza. Certo, la concentrazione di imprese in consorzi e fusioni ha fatto crescere la produttività in settori come il trasporto merci, il metalmeccanico o gli impiantisti. Ma l’altra faccia è la compressione della platea artigiana, con i piccoli che scompaiono senza lasciare eredi.

Giovani lontani, mestieri svalutati

La Cgia mette il dito nella piaga: i mestieri manuali hanno subito negli ultimi decenni una svalutazione culturale che ha allontanato i giovani. Lo dimostra un confronto impietoso: in Italia ci sono 233mila avvocati e solo 165mila idraulici. Nelle scuole si continua a ragionare con logiche novecentesche: chi è bravo viene “instradato” al liceo, chi fatica verso istituti tecnici o professionali, creando studenti di serie A e di serie B. Così i ragazzi disertano il lavoro manuale, mentre gli artigiani invecchiano e non trovano ricambio.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: quando si rompe una tapparella, perde un rubinetto o serve un elettricista diventa sempre più difficile trovarne uno disponibile. E fra dieci anni sarà probabilmente un’impresa disperata.

Schiacciati tra Amazon e burocrazia

Non bastassero i guai demografici e formativi, il colpo di grazia lo hanno dato altri fattori: la concorrenza spietata della grande distribuzione prima, dell’e-commerce poi; la burocrazia che soffoca; tasse locali e nazionali sempre più pesanti; affitti fuori controllo. Un contesto in cui molti hanno issato bandiera bianca.

La responsabilità, avverte la Cgia, è anche dei consumatori. Sempre più abituati all’“usa e getta”, al prodotto seriale consegnato a domicilio, hanno abbandonato la cultura del fatto a mano. Il vestito su misura, il mobile artigianale, la scarpa fatta in bottega sono ormai un ricordo, sostituiti dal catalogo online e dallo scaffale dell’ipermercato.

I settori che resistono (e crescono)

Non tutti però arretrano. Anzi, alcuni comparti crescono: il benessere (acconciatori, estetisti, tatuatori), l’informatica (sistemisti, web marketer, video maker, esperti di social media) e l’alimentare, soprattutto gelaterie, gastronomie e pizzerie da asporto nelle città turistiche.

Ma sono isole felici in un mare di chiusure. Il dato provinciale parla chiaro: Ancona è crollata del 9,4% in un anno (-1.254 artigiani), Ravenna e Ascoli Piceno del 7,9%. In Piemonte, come detto, Alessandria e Torino fanno peggio della media nazionale. All’opposto, a Crotone e Ragusa la contrazione è stata contenuta al -2,7%.

La riforma (ancora sulla carta)

Il Parlamento, a quarant’anni dalla legge quadro 443, ha avviato un percorso di riforma. Le novità annunciate: vendita diretta per gli artigiani alimentari, consorzi aperti anche alle Pmi non artigiane, fondo biennale da 100 milioni per il credito, tetto occupazionale innalzato da 18 a 49 addetti per allinearsi all’Europa.

Secondo la Cgia, la riforma dovrà puntare sul rilancio della figura dell’imprenditore artigiano, sul ridisegno dei vincoli societari, sulla definizione del perimetro del settore, sulla valorizzazione formativa e sull’istituzione di una commissione consultiva al ministero del Made in Italy.

Belle parole, ma intanto il Piemonte perde ogni anno migliaia di imprese. E il rischio è che tra non molto, oltre ai mestieri, sparisca anche un pezzo della sua identità.