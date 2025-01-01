Biella, in fiamme un palazzo di sette piani: un morto e 7 intossicati

Un incendio è divampato in un condominio di sette piani a Biella, in Strada Regione Croce. Nel rogo un uomo di 44 anni, originario del Marocco, ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, al momento dello scoppio dell'incendio l'uomo dormiva nei locali cantina. Altre sette persone sono rimaste invece intossicate dal fumo sviluppatosi a causa delle fiamme. L'incendio è scoppiato nella parte inferiore del palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Biella e Cossato, le ambulanze del 118 e i carabinieri. I caschi rossi hanno evacuato tutti i residenti. Testimonianze di residenti della zona riferisco di un forte boato appena prima del divampare delle fiamme e dello sprigionarsi del fumo denso. Per sfuggire all'incendio, i condomini sono scappati anche saltando dalle finestre. Restano ancora da chiarire le cause, su cui stanno lavorando gli specialisti del Nucleo Investigativo Antincendi dei vigili del fuoco.