Imbocca A32 contromano, bloccato e ritirata la patente

Ancora un'auto contromano in autostrada. E' accaduto alle 5.50 di questa mattina, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Rivoli, nel percorrere l'autostrada A32 da Avigliana verso Rivoli, ha intercettato l'autovettura contromano sulla corsia di sorpasso a sinistra. I Carabinieri, hanno bloccato il mezzo posizionandosi frontalmente con lampeggianti e sirena. Inoltre, dopo aver bloccato il traffico autostradale per permettere all'automobilista di effettuare l'inversione di marcia in sicurezza, lo hanno accompagnato alla prima piazzola di sosta. Il conducente, un uomo italiano del '44, è stato sanzionato con il ritiro della patente mentre l'autovettura è stata sequestrata. L'uomo, cosi come accertato dai Carabinieri, ha imboccato contromano l'autostrada all'entrata del Comune di Rivoli.