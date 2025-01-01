Ruba dieci metri di cavi in rame, uomo denunciato a Verbania

Un uomo di circa sessant'anni è stato denunciato dalla polizia a Verbania per furto e porto abusivo di armi. Gli agenti della squadra volanti della questura lo hanno trovato in possesso di dieci metri di cavi di rame sottratti, presumibilmente, da un cantiere in piazza Fratelli Bandiera, a Intra. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che avevano notato l'uomo intento a trafugare qualcosa. L'uomo, residente nel Verbano-Cusio-Ossola, era in possesso di alcune armi da taglio e oggetti atti allo scasso.