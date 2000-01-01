SACRO & PROFANO

Leone XIV sorprende: istanze Lgbt e lefebvriani nel segno del Giubileo

Dall'ascolto di "Noi siamo Chiesa" all'ingresso dei seguaci di mons. Lefebvre, passando per il taglio degli organismi curiali e il richiamo a San Tommaso: le prime mosse del papa delineano un pontificato che intreccia inclusione, rigore dottrinale e scelte di governo

A quanto pare Leone XIV riceverà in ottobre, in occasione del Giubileo, l’associazione “Noi siamo Chiesa” (la cui cofondatrice è stata scomunicata da papa Francesco) che da decenni si batte per il sacerdozio femminile, il matrimonio per i sacerdoti e una maggiore inclusione per le persone lgbt. L’invito, ha detto un’esponente dell’associazione, «non è venuto dal papa ma dal cardinale Mario Grech. Non saranno ricevuti (8 dei suoi membri) in quanto associazione, ma come singoli fedeli partecipanti al Giubileo delle équipe sinodali». Intanto, il prossimo 6 settembre avrà luogo il pellegrinaggio giubilare, inserito nel Calendario Generale Ufficiale del Giubileo, dei cristiani Lgbt e dei loro familiari organizzato dai promotori della pastorale per le persone omosessuali. Non è escluso, anche se finora non previsto, un incontro con il pontefice.

***

Ha destato invece sorpresa e, da parte dei progressisti più accesi, notevole sconcerto, l’inclusione nel Calendario Generale Ufficiale del Giubileo, del grande pellegrinaggio della Fraternità sacerdotale di San Pio X (lefebvriani) che avrà luogo giovedì 21 agosto e che vedrà convergere a Roma 600 preti e almeno 500 religiose e fedeli dell’Istituto fondato da monsignor Marcel Lefebvre. Il corteo farà il suo ingresso alla Porta Santa da via della Conciliazione guidato dal Superiore Generale, don Davide Pagliarani, che porterà la croce.

Da ricordare che il Giubileo del 2000, indetto da San Giovanni Paolo II, vide un grande pellegrinaggio a Roma dei fedeli legati alla Fraternità, provenienti dai cinque continenti, che impressionò moltissimo il papa e la Curia romana per il gran numero di partecipanti e per la loro compostezza. Esso diede luogo a un momento di dialogo con la Santa Sede dopo la rottura del 1987 seguita alle consacrazioni episcopali illecite. Con papa Francesco le concessioni a favore della Fraternità furono molteplici: i poteri dati al Superiore come giudice di prima istanza in un processo canonico, la facoltà ordinaria di confessare e la licenza per la celebrazione di matrimoni per i fedeli che seguono la Fraternità.

***

Prima importante mossa di Leone XIV nel governo curiale con la decisione di collocare uno degli organi più inutili della Santa Sede, cioè il Pontificio comitato per la Giornata mondiale dei bambini, all’interno del Dicastero dei laici. Esso fu creato da papa Francesco con tanto di presidente, vicepresidente, segretario generale, assemblea, segreteria ecc. e portafoglio per sistemare padre Enzo Fortunato, pupillo dell’Arciprete della basilica vaticana, il cardinale francescano Mauro Gambetti. La decisione del papa, oltre a ridimensionare un organismo inutile, comporterà un bel risparmio e toglierà le prebende a qualche solito beneficiato.

***

Leone XIV ha inviato un messaggio all'assemblea della Federazione delle università cattoliche (Fiuc) usando toni e parole che non eravamo più abituati ad ascoltare dopo anni in cui la preoccupazione era quella relativa ai condizionatori o all’ospitalità degli immigrati nei locali universitari. Nel testo si è risentito il respiro della Chiesa, la visione dei Padri e il richiamo a San Tommaso d’Aquino: «Non dobbiamo allontanarci da Cristo, né relativizzare il suo posto unico e proprio, per conversare in modo rispettoso e fecondo con le altre scuole del sapere, antiche e recenti. Cristo – Sapienza e Verità fatta persona – sia la bussola che orienta il compito delle istituzioni universitarie che voi presiedete, e che la sua conoscenza amorevole costituisca l’impulso per una nuova evangelizzazione».

Chissà se lo avranno inteso i dirigenti dell’Università di Lovanio dove, nel silenzio dei vescovi belgi, di Roma e dell’Accademia della vita, fu sospeso dall’insegnamento un docente colpevole di aver spiegato ai propri studenti che l’aborto è la soppressione di una vita umana.