Getta rifiuti nel Lago Maggiore, denunciato dalla polizia

Abbandono di rifiuti nel Lago Maggiore è l'accusa contenuta in una denuncia presentata a Verbania dalla 'squadra acque interne' della Polizia di Stato a carico di un turista tedesco. L'uomo è stato notato mentre gettava materiale di risulta a qualche decina di metri dalla costa dopo avere rimosso ingenti quantità di materiale lacustre nei pressi della darsena dove ormeggiava i propri natanti. In base alla normativa, il turista - che era in compagnia della figlia di 25 anni - potrà sanare la contestazione penale versando entro trenta giorni una sanzione amministrativa di 2.500 euro.