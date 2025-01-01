Torna centrale la politica estera

C’è una sola notizia positiva, in attesa di ulteriori e clamorosi sviluppi, che emerge in modo inequivocabile dopo l’incontro tra i leader americano e russo in Alaska. E cioè, la politica estera è destinata a ritornare sempre più centrale. Anche e soprattutto per i risvolti che avrà sulle singole politiche nazionali. A cominciare, come ovvio e persin scontato, dalla politica italiana. Del resto, per l’intera esperienza della cosiddetta prima repubblica, la politica estera è stato l’elemento centrale, e decisivo, nel formare e comporre le alleanze politiche. Il perno ruotava attorno al progetto politico perseguito dalla Democrazia Cristiana, con il contributo dei partiti di democrazia laica e socialista. Si contrapponeva in quanto alternativo, e come tutti sappiamo, il progetto politico, culturale e programmatico del Pci e del comunismo europeo ed internazionale. Esaurita quella fase storica con il fallimento ideologico e la caduta del comunismo, si è aperta un’altra fase storica. Anche se alcune propaggini del passato riemergono in modo preoccupante se non addirittura inquietante anche nella stagione contemporanea. Basti pensare al ruolo della Russia e della Cina nello scacchiere mondiale. E anche europeo.

Ma, per tornare all’oggi, è un elemento politicamente incoraggiante se la chiarezza e la lungimiranza sulla politica estera ridiventano gli asset principali se non esclusivi per la costruzione delle future coalizioni ed alleanze. Auspicabilmente anche di governo. Come è stato, appunto, per lunghi 50 anni con la Democrazia Cristiana e i suoi alleati. E se la cifra europeista ed atlantista continuano ad essere il faro che illumina l’orientamento politico, culturale e programmatico del nostro paese a livello internazionale, sarebbe quantomeno anacronistico, nonché singolare, se ci fossero coalizioni che si discostano o si differenziano vistosamente – od opportunisticamente – da quella strategia. Strategia politica, innanzitutto.

Ecco perché, al di là degli insulti, delle invettive, degli slogan vuoti ed insignificanti, degli attacchi personali e degli anatemi ideologici e dogmatici, la bussola decisiva per la costruzione del nostro futuro democratico resta sostanzialmente la chiarezza, la coerenza e la credibilità sui temi riconducibili alla politica estera. Qualunque forma di tentennamento, di furbizia, di trasformismo e di opportunismo devono essere banditi alla radice. Sotto questo versante, le posizioni dei populisti dei 5 stelle e della Lega di Salvini, degli estremisti ideologici del trio Fratoianni/Bonelli/ Salis e di tutti coloro che balbettano sul doppio impegno e sulla doppia identità europeista ed atlantista del nostro paese, vanno politicamente, culturalmente e programmaticamente emarginati. Fuorché non si coltivi l’obiettivo di costruire alleanze ispirate al trasformismo, al tatticismo e all’opportunismo e disciplinate da una guida politica riconducibile all’improvvisazione e alla casualità. Obiettivi, questi, che segnerebbero la definitiva ed irreversibile emarginazione politica del nostro paese con rischi connessi anche per la tenuta democratica dell’intero sistema. Per queste ragioni, semplici ma oggettive, e in vista delle prossime elezioni politiche, la versa sfida per le forze politiche autenticamente democratiche e schiettamente riformiste si misurerà sulla coerenza e sulla lungimiranza che saranno messi in campo sul capitolo della politica estera dai vari partiti. E cioè, della collocazione reale del nostro paese nello scacchiere europeo ed internazionale.