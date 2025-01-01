Casale, disinfestazione da ifantria americana a Oltreponte

Dalle 8 di domani lunedì 18 agosto a Casale Monferrato (Alessandria) è previsto un intervento straordinario di disinfestazione contro l'ifantria americana. Una nota del Comune spiega che si tratta di un insetto defogliatore particolarmente aggressivo, capace di colpire numerose specie arboree e di svilupparsi rapidamente in più generazioni all'anno. Per Casale l'infestazione ha interessato alcuni esemplari di acero negundo presenti nell'area di piazza Risorgimento, nelle vie vicine e nella scuola XXV Aprile nel quartiere Oltreponte. L'intervento sarà eseguito da una ditta specializzata con insetticidi di sintesi, secondo le disposizioni previste e con l'autorizzazione dell'Asl Al. Durante le fasi del trattamento non sarà consentito il transito nella zona interessata e i residenti dovranno tenere chiuse le finestre. Per motivi di sicurezza, inoltre, sarà vietato accedere all'area delimitata per le 48 ore successive.