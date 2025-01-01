Sei kg di marijuana in casa, arrestato a Torino

Aveva sei chili di marijuana in casa un eritreo arrestato a Torino dalla polizia. L'uomo è stato sottoposto a un controllo da una pattuglia del commissariato Barriera di Milano in corso Svizzera, e il suo comportamento insofferente aveva insospettito gli agenti. Una volta risaliti al suo indirizzo (che non aveva voluto rivelare) gli agenti hanno eseguito una perquisizione. In casa c'erano anche gli strumenti per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.