In trasferta da Roma a Biella per una rapina, arrestato

In trasferta da Roma a Biella rapina l'incasso di un supermercato, poi va in albergo: con questa accusa un 49enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dalla polizia nella città piemontese. All'interno dell'esercizio commerciale, uno sconosciuto aveva minacciato la cassiera con un coltellino e si era fatto consegnare circa tremila euro. Gli investigatori della squadra mobile hanno rintracciato l'uomo nell'albergo: in camera sono stati trovati il denaro e gli indumenti utilizzati nel corso della rapina.