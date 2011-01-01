M5s, da Regione contributi enormi agli antiabortisti

"Continua la vergogna del 'Fondo Vita Nascente' e dei soldi pubblici utilizzati per intercettare le donne che intendono interrompere la gravidanza". Comincia così una nota diffusa da Sarah Disabato, consigliera regionale M5s, che espone l'esito di una analisi delle rendicontazioni dei fondi stanziati nel bilancio di previsione del 2023. "Si tratta - afferma Disabato - di 940 mila euro ripartiti tra 16 associazioni (58.750 euro a testa). Una cifra enorme data in gestione a realtà del privato sociale che, di fatto, vengono incaricate dall'assessore Marrone di gestire ampie risorse pubbliche sottratte al welfare. Come M5S continuiamo a chiederci con quali criteri e quali meccanismi di riparto vengano erogate in modo forfettario le cifre, e chi effettua i controlli" "Ad oggi - prosegue la consigliera regionale - sappiamo che il 15% del finanziamento può essere impiegato per personale e consulenze, il 5% per la comunicazione e la propaganda, un altro 15% per formazione, la restante parte per le spese più svariate. Del totale delle spese, circa 326 mila euro sono stati utilizzati per il pagamento di canoni di affitto, bollette e mutui, demandando alle associazioni la scelta sul come gestire le problematiche abitative delle famiglie delle quali, al contrario, dovrebbe occuparsi l'assessorato con misure strutturali ed eque. Nella stragrande maggioranza dei casi ci troviamo di fronte a famiglie straniere, spesso numerose. In alcune rendicontazioni si parla addirittura di casi di violenza che andrebbero trattati da personale qualificato". "La politica delle mancette alle associazioni antiabortiste e la becera propaganda sulla pelle delle donne - commenta Disabato - continuerà anche nei prossimi anni. Attendiamo infatti le rendicontazioni del 2024 e il 2025. La tutela delle conquiste di civiltà della legge 194 resta all'ordine del giorno, in una Regione in cui l'avanzata della Destra più conservatrice mina il diritto di libera scelta delle donne. Il tutto, fra l'altro, in totale mancanza di trasparenza e con rendicontazioni fumose sulle quali non smetteremo di chiedere chiarezza. Si faccia dietrofront sul fondo Vita Nascente".