Nosiglia in ospedale, Chiesa in preghiera

L'arcivescovo emerito di Torino è da qualche giorno ricoverato al Gradenigo per problemi respiratori. Le condizioni destano preoccupazione, per via dell'età (80 anni), ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha lasciato la guida della diocesi nel 2022

L’arcivescovo emerito di Torino Cesare Nosiglia, 80 anni, è ricoverato all’ospedale Gradenigo del capoluogo piemontese per problemi respiratori, a quanto sembra dovuti a una polmonite. Secondo quanto si apprende il ricovero, di cui si è avuta notizia oggi, risalirebbe a giorni fa. Le condizioni del prelato non sarebbero però tali da destare preoccupazioni per la sua vita. Nosiglia aveva lasciato la guida dell’arcidiocesi di Torino nel febbraio 2022 per raggiunti limiti di età, ma solo da quest'anno le sue apparizioni in pubblico si sono rarefatte. Dopo di lui alla guida dell’arcidiocesi è stato nominato Roberto Repole, oggi cardinale.

Nato a Rossiglione nella diocesi di Acqui, in provincia di Genova, mons. Nosiglia ha guidato la diocesi di Torino dall’11 ottobre 2010 al 19 febbraio 2022. Dal gennaio 2011, fino alla fine del suo incarico episcopale, è stato Presidente della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta e membro del Consiglio episcopale permanente della Cei. Al compimento del 75° anno di età, nel 2019, Papa Francesco lo aveva confermato per altri due anni e, dal 12 ottobre 2019, lo aveva nominato Amministratore apostolico della Diocesi di Susa.

Contrariamente a quanto hanno scelto di fare alcuni suoi predecessori, Nosiglia non si è ritirato a vita privata, né ha fatto ritorno a Roma, sua città d’adozione: nella capitale ha trascorso oltre trent’anni e dove nel 1991 papa Giovanni Paolo II lo ha eletto vescovo ausiliare. della sua vita e intrattiene un ottimo rapporto con la Comunità di Sant’Egidio. È rimasto nella diocesi subalpina, come aveva annunciato nell’ultimo periodo, andando a vivere in un appartamento in zona Pilonetto e svolgendo le incombenze di sacerdote nella parrocchia della Madonna Addolorata di corso Moncalieri.

A Torino si è dimostrato particolarmente attento alla pastorale sociale, ponendosi accanto alle situazioni di crisi di molte aziende del territorio: ha incontrato i lavoratori – Mahle Martor, Olisistem – partecipato alle assemblee, condiviso le preoccupazioni, ha celebrato la messa di Natale davanti allo stabilimento di Riva di Chieri dell’Embraco. Di quelle due città di cui ha denunciato l’esistenza, Nosiglia ha sempre prediletto quella che soffre: i poveri, i senzatetto, i rom, i migranti all’epoca stipati nelle palazzine del Moi.

È stato anche il custode pontificio della sindone: nell’ostensione del 2015 chiamò i giovani alla riscoperta delle radici della fede, accogliendo papa Francesco nel bicentenario della nascita di san Giovanni Bosco e accompagnandolo nella storica visita al tempio valdese. Sono seguiti anni complessi: da vescovo ha affrontato la solitudine del lockdown, la messa di Pasqua senza festa, l’accorata invocazione davanti alla Telo in diretta mondiale. La pandemia costringerà tra l'altro al rinvio del raduno mondiale di Taizé, la comunità ecumenica con cui si è chiuso il suo episcopato.