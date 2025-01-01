POLITICA & SANITÀ

Girandola di poltrone nella sanità: dopo il caso Schael se ne va il commissario del Regina Margherita

Alla guida dell'Infantile senza neppure una segretaria, sceglie di fare il primario all'Asl To5. L'uscita ai primi di settembre. Dopo la sfiducia al der Kommissar, un'altra questione scuote i vertici della Regione Piemonte. Rumors sulla successione: un fedelissimo di Riboldi

Uno lo vogliono cacciare dopo averlo platealmente sfiduciato, l’altro sta preparando le valigie mettendo fine a una situazione paradossale che si trascina ormai da mesi. E ulteriori poltrone dell’alta dirigenza potrebbero cambiare titolare, in una danza che più che sulle note di un valzer pare muoversi su quelle di una marcia funebre per il sistema sanitario del Piemonte.

Del caso di Thomas Schael e della sua giubilazione annunciata con modi e ragioni mai visti prima si è detto e scritto e ancora toccherà farlo ben sapendo che magagne e problemi della Città della Salute non si esauriranno, né saranno coperti come forse qualcuno auspica, con la sollevazione dall’incarico del manager tedesco chiamato dall’assessore Federico Riboldi per mettere ordine e poi dallo stesso sfiduciato dopo che, con modi eccessivamente rudi, aveva toccato interessi e centri di potere più o meni legittimi.

Avanti un altro

Meno eclatante, e per certi versi più prevedibile, il prossimo abbandono dell’altro commissario di corso Bramante, quel Giovanni Messori Ioli messo a capo della nuova azienda ospedaliere Regina Margherita il cui distacco dalla Città della Salute ad oggi, nonostante leggi e proclami, resta più un intento sempre meno solido anziché l’annunciata realtà ancor lontana dal concretizzarsi.

Il manager che dovrebbe avere un direttore sanitario e uno amministrativo e a scendere una struttura in grado di lavorare con adeguate risorse e invece si ritrova senza neppure una segretaria costretto a far tutto da se, comprese le fotocopie, ha già più di un piede fuori. La sua uscita è prevista per i primi giorni di settembre. Messori Ioli ha vinto il concorso da primario nell’Asl To5, dov’era già dirigente, e a breve prenderà possesso del nuovo incarico. Per farlo, ovviamente, dovrà lasciare l’attuale ruolo e la cosa non pare turbarlo affatto, anzi.

Non certo costellato di attacchi e critiche come nel caso di Schael, il percorso di Messori Ioli fino a qui è stato comunque segnato a una certa indifferenza anche e soprattutto rispetto alle sue richieste pressoché sempre rimaste inascoltate. Roboanti annunci, rassicurazioni e tabelle di marcia scritte sulla sabbia dal vertice politico regionale, non immune da inversioni di marcia e più di un inciampo, sono state il tratto distintivo della pasticciata vicenda dello scorporo dell’ospedale infantile dal moloch di corso Bramante. Con l’aggiunta negli ultimi tempi della non meno confusa questione del destino dell’ospedale Sant’Anna.

Valle incalza

“Si sa chi sostituirà il commissario?” chiede il consigliere regionale del Pd Daniele Valle rivolgendosi a Federico Riboldi, l’assessore meloniano (s)fascio-tutto-io. “A un anno e mezzo dalla partenza di questo esperimento, unica azienda sanitaria in Italia nata per scorporo da un’altra, è ancora il caso di insistere e rilanciare scorporando pure il Sant’Anna?”, domanda Valle.

Interrogativi cui se ne aggiungono altri, non meno impellenti e gravi. Questi accadimenti cosa potranno riservare nel futuro, non lontano, nella sanità piemontese e quali le ricadute di questa gestione sui cittadini e i pazienti? Basterà un blitz domenicale dell’assessore di Fratelli d’Italia in un ospedale per risolvere problemi che vanno accumulandosi, passando dalle liste d’attesa ai bilanci a rischio e, in alcuni casi, già oggetto di inchieste della magistratura?

Successioni

Forse la risposta più semplice da dare sarà proprio quella sul successore di Messori Ioli, oltre che di Schael. Se per quest’ultimo da giorni girano i nomi di Carlo Picco, Franca Dall’Occo e Livio Tranchida, per la nuova guida, quando l’attuale commissario rassegnerà le dimissioni, di figure definite ancora non si parla, anche se qualcosa pare profilarsi all’orizzonte.

Direttore amministrativo all’Asl di Vercelli fino allo scorso giugno, Gabriele Giarola, non è stato riconfermato dal direttore generale Marco Ricci. Ignote le ragioni della decisione, anche se nell’ambiente circolano voci di un attivismo del direttore amministrativo non proprio gradito a quello generale, sia pure se tutto compreso nell’ambito dei Fratelli d’Italia. Voci. Come quella circa l’impegno che Riboldi si sarebbe assunto con Giarola per recuperarlo alla prima occasione. Ci vorrà poco per vedere se infondata o meno. Giarola figura nell’elenco nazionale degli idonei alla direzione generale di azienda sanitaria. Se l’assessore intenderà porre rimedio all mancata riconferma a Vercelli potrebbe cogliere l’occasione e affidargli il posto ora di Messori Ioli, in alternativa a quello che potrebbe liberarsi al Santa Croce e Carle di Cuneo nel caso in cui a sostituire Schael fosse Tranchida.

Poltronificio

Poltrone che saltano e poltrone che si liberano. E altre che si annunciano nuove di zecca, per dirla con la consigliera regionale del Pd Monica Canalis la quale parla proprio di un “poltronificio nascosto nelle pieghe del nuovo piano sanitario” in cui si prevedono un direttore sociosanitario e uno assistenziale per ciascuna delle 12 Asl del Piemonte. “E tutto questo – aggiunge Canalis – serve, appunto, solo a moltiplicare le poltrone”.