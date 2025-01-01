A Ferragosto tutti nei musei, quasi 30 mila fra Torino e Venaria

Ha superato abbondantemente quota 25 mila il numero dei visitatori nei musei dell'area di Torino durante il ponte di Ferragosto. Le mete più gettonate sono state il complesso della Reggia di Venaria, con 9.613 paganti in quattro giorni (il 14 a Venaria è festa patronale), e il Museo nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana, che fra il 15 e il 17 agosto ne ha raccolti oltre 8.500. Per quel che riguarda Venaria, Michele Briamonte e Chiara Teolato, presidente e direttrice generale del consorzio delle Residenze reali sabaude, parlano di "numeri in aumento anche in questo periodo dell'estate, secondo un programma di appuntamenti che è previsto in crescendo con la grande partenza della Vuelta di sabato prossimo e la nuova mostra su Legér a settembre: auspichiamo così di continuare la tendenza positiva confermando il nostro richiamo ormai internazionale". Quanto al Museo del Cinema, Enzo Ghigo, presidente e direttore, osservano che "i dati sono abbastanza in linea con quelli dello scorso anno e con le affluenze tipiche del mese", sottolineando che nella settimana di Ferragosto gli ingressi sono stati 23 mila. Da venerdì 15 a domenica 17 agosto il Museo dell'Automobile (Mauto) ha registrato 3763 visitatori, ai quali si aggiungono i 335 del Centro Storico Fiat. Le due le mostre in corso, dedicate al pilota e pioniere biellese Carlo Felice Trossi e a Marcello Gandini, maestro del car design, sono accompagnate da iniziative gratuite che hanno animato la Piazza del Museo, aperta a tutti e allestita con sdraio e aria condizionata per offrire ai visitatori una pausa dalla calura estiva. Nel weekend i Musei Reali di Torino hanno staccato 5.653 biglietti. I responsabili parlano di "grande successo di pubblico". In 4.757 hanno scelto le collezioni permanenti, allo Spazio Leonardo e all'installazione multimediale 'Oculus Spei' di Annalaura di Luggo, e 896 l'esposizione 'Da Botticelli a Mucha. Bellezza, natura, seduzione'. "Ottima" è stata definita anche l'affluenza libera, rilevata grazie a un applicativo digitale, nei Giardini Reali (5.343), che fino al 16 settembre ospitano la mostra personale dell'artista contemporaneo Giuseppe Maraniello. "I Musei Reali di Torino - dichiara Mario Turetta, direttore delegato - sono impegnati a costruire un'offerta culturale che, pur con un forte radicamento nella storia della città, possa riscuotere un forte richiamo anche per il pubblico straniero, come conferma l'affluenza durante le giornate appena trascorse. Il dato più interessante riguarda infatti il 70 per cento di visitatori provenienti da fuori Italia, da Paesi come Francia, Belgio, Polonia, Germania ma anche dall'Azerbaigian".