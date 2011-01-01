POLITICA & SANITÀ

Pronto Soccorso a corto di medici.

Mulè: "Gettonisti scelta obbligata"

La stretta imposta da Schillaci rischia di mettere in crisi la prima linea degli ospedali. In molti casi l'80% del personale è esterno. L'emendamento del vicepresidente della Camera per consentire il ricorso ai professionisti a gettone fino all'estate del 2028

Di fronte alla sempre più pesante carenza di medici e al rischio di ridurre i servizi, “il ricorso ai gettonisti è una scelta obbligata”. A dire con chiarezza ciò che negli ospedali molti pensano, vivendo il problema ogni giorno ormai da anni, è il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.

Una presa d’atto quella del parlamentare di Forza Italia che lo stesso ha tradotto in un emendamento al disegno di legge sulle prestazioni sanitarie all’esame della Commissione Affari Sociali di Montecitorio in cui si prevede una proroga, laddove necessario, del ricorso a personale esterno fino al 30 giugno 2028.

Regole troppo rigide

La proposta di modifica alla legge del 2023 che porta la firma del vicepresidente della Camera se accolta e tradotta in norma rappresenterà un cambiamento notevole rispetto alla linea fino ad oggi impressa dal ministro della Salute Orazio Schillaci sulla questione dei medici forniti da cooperative e società di servizi.

In base alle norme vigenti dalla fine di luglio non sono più ammessi nuovi contratti e proroghe per l’utilizzo dei gettonisti. Una stretta, quella imposta dal ministro, che rischia di avere pesanti conseguenze in un non lontano futuro, soprattutto per quanto riguarda i Dea e i Pronto Soccorso, una prima linea ospedaliera che si regge tuttora per una parte considerevole proprio su professionisti esterni.

“Molti concorsi vanno deserti o comunque vedono una scarsa partecipazione, i medici sono pochi e non si può attendere che la riforma sugli accessi ai corsi di laurea produca i suoi effetti fornendo quei professionisti che occorrono oggi e nei prossimi anni”, spiega Mulè allo Spiffero. Da questo quadro che non lascia certo spazi di manovra alternativi, la scelta obbligata di garantire per i prossimi tre anni un supporto, oggi fondamentale, specie per l’emergenza-urgenza e altre specialità in forte crisi di personale.

L'emendamento azzurro

L’emendamento Mulè prevede quindi che “le aziende del servizio sanitario nazionale possono affidare a terzi i servizi di emergenza-urgenza e specialistici, anche in più occasioni e con possibilità di proroga, comunque non oltre il 30 giugno 2028, nel pieno rispetto delle condizioni previste dalle linee guida contenute nel decreto del ministro della Salute di cui al comma 3 con riferimento alle specifiche tecniche, ai prezzi di riferimento e agli standard qualitativi previsti”.

L’emendamento che secondo alcune voci parlamentari sarebbe stato respinto è invece, come conferma lo stesso Mulè, giudicato ammissibile e verrà discusso alla ripresa dei lavori della commissione a settembre. Nessuno nasconde che una sua non improbabile traduzione in norma avrebbe l’effetto di una notevole boccata d’ossigeno per moltissime strutture ospedaliere che, in caso contrario, si troverebbero tra l’incudine del blocco imposto dal ministro e il martello della carenza di professionisti dipendenti e quelle assunzioni che offrono, nel migliore dei casi, numeri troppo esigui.

Piemonte record di "esterni"

In molti Pronto Soccorso i gettonisti rappresentano oltre l’80% del personale medico e nella regione che resta in vetta alla non invidiabile classifica nell’uso di questa tipologia di professionisti, ovvero in Piemonte, lo scorso anno il costo per pagare cooperative e società di servizi che forniscono i camici bianchi, ma anche gli infermieri, ha raggiunto i 115 milioni.

Gli stessi tentativi di trovare soluzioni alternative, a cominciare dall’ennesimo gruppo di lavoro costituito al grattacielo, sembrano segnare il passo confermando l’ineludibilità ancora per un bel po’ del ricorso a personale esterno. Che poi anziché rivolgersi alle cooperative o alle società di servizio in alcuni casi si privilegi, come è avvenuto e avviene tuttora anche in Piemonte, ottenere il personale con contratti legati alle forniture di apparati di diagnostica o di altro genere non cambia il nocciolo della questione, trattandosi sempre di personale esterno.

Nella direzione indicata dalla proposta di modifica avanzata dal vicepresidente della Camera sembra andare lo stesso assessore regionale alla Sanità del Piemonte. “Si è arrivati a considerare quello dei medici a gettone come un fenomeno del tutto negativo – aveva detto ancora recentemente Federico Riboldi – mentre non è così. Vanno solo evitati gli eccessi e va governato, ma resta comunque una componente dei servizi sanitari e non da oggi”. E probabilmente ancora per qualche anno.