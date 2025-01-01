Lo Russo ricorda don Rabino, un esempio di umanità vera

Con una foto che li ritrae insieme in una delle sue estati giovanili in Valtournenche, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ricorda sui social don Aldo Rabino, storico sacerdote salesiano, missionario e cappellano del Toro scomparso il 18 agosto di 10 anni fa. "Ricordo ancora quel giorno, quella notizia che non avrei mai voluto ricevere, che nessuno avrebbe voluto ricevere" scrive il primo cittadino, per il quale don Aldo era stato "una guida, un esempio di umanità vera. E il tuo ricordo è un invito a continuare la tua missione". "La tua vita, intrecciata con la fede e la passione educativa, ha lasciato un segno profondo in chi ti ha conosciuto", dice Lo Russo che cita l'impegno "per i giovani e i poveri", il coinvolgimento di "centinaia di ragazzi in esperienze di solidarietà in Italia e in Brasile, insegnando con l'esempio il valore del dono di sé". Ma anche il suo ruolo di cappellano del Torino Calcio, con cui, osserva, "hai trasformato lo sport in scuola di vita, capace di trasmettere rispetto, disciplina e lealtà". "Oggi - prosegue - per me e per tante altre persone, il tuo insegnamento non è un ricordo: è un invito a continuare la tua missione. Torino ha bisogno di comunità che accolgono, di giovani che imparano a servire, di persone che non chiudono gli occhi davanti alla fatica e alla povertà. Sentiamo il tuo richiamo a vivere la fede con azioni concrete - conclude -, a costruire ponti, a farsi prossimi, a rendere la nostra città più giusta, solidale e umana".