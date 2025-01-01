Rocchi (L. Cirio), 363 mila euro per ripristini nel Biellese

Ammontano a 363 mila euro i fondi per interventi di ripristino dalle calamità naturali, avvenute nel corso del 2025, di infrastrutture viarie, idriche, igieniche e di difesa del territorio e regimazione delle acque nel territorio della Provincia di Biella. Lo evidenzia, in una nota, Elena Rocchi, consigliera regionale del Gruppo Lista Civica Cirio PML. Gli interventi fanno parte di un pacchetto del valore di oltre 2,1 milioni. "Si tratta di interventi di grande importanza per il ripristino di infrastrutture fondamentali per il nostro territorio - commenta la consigliera Rocchi - la Regione si è mossa con grande rapidità ed efficienza. La necessità di un ripristino della SP511 è stata anche oggetto di un incontro che ho organizzato tra l'Assessore Gabusi, che ringrazio per avere recepito la necessità del territorio, il Presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, il Sindaco di Graglia, Marco Astrua, il Presidente della Fondazione Santuario di Graglia, Riccardo Lunardon e rappresentanti della Lauretana, il cui stabilimento è a monte del tratto interessato, percorso ogni giorno da molti mezzi pesanti. Si tratta di un intervento importante anche per il turismo, in quanto il ripristino riguarda il tratto immediatamente prima del Santuario". "L'attenzione per il territorio - termina Rocchi -, il dialogo con gli Amministratori locali, con le Aziende e con le Associazioni di imprenditori, aziende agricole e con il Terzo Settore rappresenta uno dei tratti distintivi di questo modello di governo della Regione che ci ha permesso finora, e ci permetterà ancora in futuro, di entrare nel merito di tante questioni di interesse per Biella e la provincia".