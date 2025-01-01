Medici, "nuova composizione Nitag unisce maggioranza silenziosa"

"Da un male può nascere un bene: la vicenda della nuova composizione del Nitag ha avuto il merito di coagulare una maggioranza silenziosa, trasversale a tutta la società civile e a tutto il mondo politico, intorno alla valorizzazione della scienza e della medicina, e dei professionisti che vi si dedicano". Così il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, commentando in una nota la revoca delle nomine del Gruppo vaccini, da parte del Ministero della salute, dopo le polemiche sulle posizioni anti-vax di 2 membri del Nitag, il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni. Rinnovando poi l'apprezzamento per l'operato del Ministro della Salute Orazio Schillaci, Anelli ha poi aggiunto: "ha anteposto con coraggio e fermezza il suo essere medico e uomo di scienza ad ogni altra considerazione, prendendo una decisione politica nel senso più alto del termine, quello della tutela dei diritti dei cittadini. Si è tornati a parlare di scienza e a mettere al centro la salute dei cittadini e le politiche per garantirla e sostenerla - continua - per il tramite dei medici e dei professionisti sanitari". La Fnomceo ha sollevato poi la "Questione medica", dovuta ai costanti e ultradecennali definanziamenti e poi acuita dalla pandemia, la necessità di un "Piano Marshall per la sanità", che investa sui 490mila iscritti agli Albi dei medici e degli Odontoiatri e, più in generale, sul milione e mezzo abbondante di professionisti sanitari e socio-sanitari. "Quello che occorre ora - conclude Anelli - è un piano operativo organico, che investa sui professionisti e renda il Servizio sanitario nazionale capace di attrarli e trattenerli. E lo faccia aumentando il personale, portando le retribuzioni ai livelli europei, migliorando le condizioni di lavoro. Vanno in questo senso le proposte presentate da Forza Italia, e rimarcate ieri da Letizia Moratti e Maurizio Gasparri, la richiesta di maggiori risorse da parte dei partiti d'opposizione, gli interventi proposti dal Ministro Orazio Schillaci a sostegno delle professioni sanitarie. Una larga maggioranza parlamentare - continua - è orientata a sostenere la Professione medica. Scienza e Professione medica sono infatti legate in maniera indissolubile nel compito costituzionale della tutela della salute. Tutela che non può essere portata a compimento con le sole risorse del Pnrr, destinate al miglioramento, pur necessario, delle strutture e delle infrastrutture".