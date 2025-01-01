ECONOMIA DOMESTICA

Torino fa sport e balla: sul podio del tempo libero

Il capoluogo piemontese è la terza città italiana con più imprese che operano nell'organizzazione sportiva e di eventi (341, dietro a Roma e Milano). Sotto la Mole ci sono 121 tra discoteche e sale da ballo. A livello nazionale prevalgono le imprese legate all'intrattenimento

Dietro i numeri c’è un settore che in Italia vale 41.451 imprese, distribuite tra sport, eventi e divertimento. L’analisi Unioncamere-InfoCamere (dati Movimprese al 30 giugno 2025) racconta la mappa di un comparto che in Piemonte, e in particolare a Torino, occupa posizioni di primo piano, seppure in nicchie precise.

A livello nazionale prevalgono le attività legate all’intrattenimento (9.068 imprese, il 21,9%), seguite da organizzazioni sportive ed eventi (7.944, 19,2%), stabilimenti balneari (7.352, 17,7%) e centri fitness (5.771, 13,9%). Più distanti discoteche e sale da ballo (3.236, 7,8%), gestione di apparecchi da gioco (3.984, 9,6%), altre attività sportive (2.250, 5,4%) e parchi tematici (1.039, 2,5%).

Dentro questo quadro Torino compare con due numeri che la collocano stabilmente sul podio nazionale. Nelle organizzazioni sportive ed eventi le imprese attive sono 341, terzo valore assoluto dopo Roma (849) e Milano (473). Ancora più netta la posizione nelle discoteche e sale da ballo: 121 attività, seconda solo a Milano (209) e davanti a Firenze (61). Due segmenti che, per peso e concentrazione, definiscono una parte rilevante dell’economia del tempo libero cittadina.

Il resto del Piemonte rimane invece defilato, schiacciato da una geografia nazionale che privilegia le regioni costiere: Savona con 445 stabilimenti balneari, Lucca 400, Rimini 409. Anche nei parchi tematici il baricentro resta altrove (Roma 76 strutture, Napoli 48, Lucca 14).

Se Lombardia, Lazio e Campania dettano il passo – la prima nel fitness e nello sport organizzato, la seconda nei centri benessere e nei parchi, la terza nell’intrattenimento diffuso – Torino emerge come piazza autonoma e non trascurabile. Non guida, ma non si accontenta nemmeno delle retrovie: il suo terzo posto negli eventi sportivi e il secondo nella vita notturna le consegnano un ruolo riconoscibile, con implicazioni evidenti in termini di attrattività economica e turistica.