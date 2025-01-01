Nel torinese fondi per rafforzare le aule studio

Nuovi fondi per rafforzare e diffondere la rete delle aule stidio, considerate presidi culturali e sociali. È l'obiettivo dell'avviso pubblico 'Aule studio: spazio giovani e cultura', approvato dalla Città metropolitana di Torino, che mette a disposizione contributi per i Comuni interessati a creare nuove aule studio o potenziare quelle già presenti. "Le aule studio - sottolinea la consigliera metropolitana con delega all'Istruzione, Caterina Greco - offrono molto più di un supporto allo studio: creano legami, stimolano la partecipazione e rendono i giovani protagonisti della vita della comunità. Con questo bando vogliamo dare ai Comuni l'opportunità di mettere a disposizione spazi moderni e accoglienti, capaci di rispondere ai bisogni di ragazze e ragazzi e di contrastare la dispersione scolastica e il disagio giovanile». Il bando sostiene interventi in strutture al chiuso o all'aperto, con la possibilità di coprire spese per gestione, arredi, manutenzione e connettività e verranno sostenuti i primi dieci Comuni in graduatoria, ciascuno con un contributo di 5.300 euro, per un totale di 53.000 euro disponibili. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 settembre e le iniziative dovranno essere realizzate nel corso dell'anno scolastico 2025/26.