In Piemonte cantieri di lavoro per oltre 1.300 persone

Con un investimento di 10,3 milioni, per un totale di 353 progetti per l'inserimento lavorativo di 1.363 persone in difficoltà all'interno degli enti pubblici locali, la Regione Piemonte ha approvato la totalità dei cantieri di lavoro richiesti dagli enti che hanno partecipato al bando 2025. Il finanziamento sarà assegnato in due tranche, la prima con 321 progetti per 1.282 lavoratori, mentre i contributi per gli altri 32 cantieri, per disoccupati over 45 e persone con disabilità, saranno formalizzati entro il mese di settembre. "Restituire dignità e prospettive di riscatto a chi è in difficoltà significa investire sul valore più grande, il lavoro, che resta la principale forma di libertà - dice la vicepresidente della Regione e assessora al Lavoro, Elena Chiorino -. Con i Cantieri di lavoro vogliamo offrire alle persone non solo un sostegno economico, ma anche l'opportunità di rimettersi in gioco, acquisendo competenze e ritrovando fiducia. Allo stesso tempo - aggiunge - questa misura rappresenta un aiuto concreto per sindaci e amministratori locali, che possono realizzare interventi sociali, di riqualificazione e manutenzione a beneficio delle loro comunità. È un modello che unisce inclusione e sviluppo dei territori - conclude -, superando l'assistenzialismo e puntando su politiche attive del lavoro". Quattro i tipi di cantiere previsti, per persone disoccupate di almeno 45 anni, in condizioni di difficoltà socio-economiche, per persone disoccupate con più di 58 anni, senza requisiti pensionistici, per persone in regime di restrizione della libertà personale e per persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato presso i Centri per l'impiego piemontesi.