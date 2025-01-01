Ruffino (Azione), anche a Ferragosto quotidiano inferno carceri

Suicidi, tentati suicidi, evasioni, tentativo di rivolta a Regina Coeli con aggressioni alle guardie penitenziarie: anche a Ferragosto la popolazione carceraria ha vissuto il suo quotidiano, ordinario inferno. Da Benevento a Torino, passando per Roma, il quadro della situazione carceraria in Italia si presenta aggravato nella sua dimensione di fatiscenza e di abbandono. Vittime i carcerati, vittime le guardia penitenziarie, di problemi ampiamente conosciuti dal governo e dal Guardasigilli ma lasciati incancrenire nell'indifferenza del clima agostano. Lo afferma Daniela Ruffino di Azione. "Nessuna delle misure - e sono molte - di quelle proposte in Parlamento o anche solo ventilate nelle interviste è stata trasformata in provvedimento esecutivo. Il sovraffollamento delle carceri costa vite, si paga con la morte di chi non ce la fa a sopravvivere in condizioni inumane per non dire animalesche. Di fronte a questo scenario, con il governo in vacanza, le carceri italiane si confermano il buco nero della civiltà giuridica mandata a farsi friggere. Il governo degli annunci non è riuscito a dare vita anche alla più blanda delle misure. Tutti incuranti del prossimo, inevitabile richiamo della Corte di giustizia dei diritti dell'uomo e della conseguente procedura di infrazione. Meloni e Nordio trovino del tempo per guardare dentro quella vergogna che è l'universo carcerario", conclude.