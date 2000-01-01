CRONACA VERA

Oratori, fondi beffa del Governo: 500mila annui, 23mila a regione

Lo scorso luglio è stato annunciato con enfasi un bando per sostenere l'attività di questi importanti presidi di socialità e formazione. L'associazione Don Bosco protesta: "Non si può pensare di valorizzare questa istituzione con delle briciole". Il caso (positivo) del Piemonte

Lo scorso mese di luglio il Governo ha annunciato con squilli di tromba l’avviso pubblico per il sostegno e la valorizzazione degli oratori. Sport, inclusione sociale, attività culturali ed educative, contrasto alla marginalità minorile: il catalogo delle buone intenzioni c’è tutto. Ma, come spesso accade, dietro gli annunci si nascondono numeri che fanno sorridere amaramente chi ogni giorno vive la realtà di quei cortili.

L’associazione Don Bosco 2000 parla senza mezzi termini di bando che rischia di essere “solo un gesto simbolico”. Il presidente Agostino Sella ha fatto i conti della serva: “In tre anni sono stati stanziati 1 milione e 500mila euro, ovvero mezzo milione l’anno. Ciò significa circa 23.800 euro per regione, una vera e propria gara tra poveri. Sono cifre che non coprono neppure i costi annuali di un singolo operatore sociale. Non si può pensare di valorizzare un’istituzione educativa come l’oratorio con delle briciole”.

E così di quelle tre cose che, si dice, manco il Padreterno conosce – cosa pensano i gesuiti, quanti sono gli ordini religiosi femminili e quanti soldi hanno i salesiani – almeno l’ultima va ridimensionata alla luce dei fatti. Anche i Salesiani, custodi del modello oratoriano nato con don Bosco, piangono miseria e battono cassa. La nota diffusa da Don Bosco 2000 è chiara: “La valorizzazione degli oratori non può ridursi a un gesto simbolico, ma deve tradursi in un impegno concreto e strutturale, all’altezza della missione educativa e sociale che queste realtà quotidianamente portano avanti”. Parole che richiamano alla sostanza di una tradizione secolare, nata nell’Ottocento nei sobborghi industriali di Torino, quando il prete astigiano aprì i primi spazi di accoglienza per ragazzi, soprattutto quelli che affollavano le strade. Quella formula — gioco, istruzione, preghiera — si diffuse presto diventando non solo culla di un modello educativo popolare, ma vera istituzione in grado di forgiare identità e culture anche lontane, al punto che a Torino quel misto di incenso e zolfo ha contagiato illustri esponenti comunisti, in primis Diego Novelli (significativamente appellato negli anni da sindaco il “don Bosco laico”).

Eppure, mentre Roma annuncia 500mila euro all’anno per tutta Italia, con contributi da “gara tra poveri”, il Piemonte, patria storica degli oratori di don Bosco, ha scelto un’altra strada. La Regione, con la legge 26 del 2002, da oltre vent’anni riconosce il ruolo educativo degli oratori e per il 2024-25 ha incrementato i fondi a 1 milione di euro, contro i 700mila dell’anno precedente. Non una cifra faraonica, ma un segnale politico chiaro. A convincere il presidente Alberto Cirio, cattolico moderato e uomo di Forza Italia, di fare del sostegno agli oratori una bandiera identitaria, in linea con la tradizione di un Piemonte che rivendica la sua radice boschiana, è stato l’assessore al Welfare Maurizio Marrone, esponente di Fratelli d’Italia.

Il confronto è impietoso: da un lato la politica nazionale che celebra le buone intenzioni ma distribuisce spiccioli, dall’altro una Regione che almeno mette risorse vere su progetti concreti, dalla formazione giovanile allo sport, dal contrasto al disagio minorile alla promozione culturale.

Gli oratori restano così sospesi tra storia e attualità. Nati nell’Ottocento come risposta al degrado urbano e alla povertà educativa, hanno resistito per due secoli diventando per milioni di ragazzi il primo spazio di comunità e libertà. Oggi, però, rischiano di sopravvivere più per inerzia delle parrocchie e sacrificio dei volontari che per sostegno delle istituzioni centrali.

Roma distribuisce briciole, Torino mette qualcosa in più. Ma la sostanza non cambia: se davvero l’Italia vuole onorare l’eredità di don Bosco e della sua tradizione, dovrà abbandonare i gesti simbolici e garantire risorse strutturali. Perché, altrimenti, anche nei cortili dove ancora risuona qualche stonata “Azzurro” tra tornei di calcetto e chitarre scordate, il futuro rischia di non essere più un gioco. E in queste lunghe e afose giornate agostane presto non ci sarà più “neanche un prete per chiacchierar”.