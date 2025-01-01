Cna Piemonte, "l'artigianato è in caduta libera"

"L'artigianato piemontese e italiano è in caduta libera. In dieci anni in Italia sono andate perdute circa 400 mila imprese artigiane, mentre Piemonte il saldo negativo tocca quota 43 mila unità". E' quanto dichiara Cna Piemonte in una nota dove parla di "grido disperato che le istituzioni devono ascoltare e affrontare con misure concrete". Accanto ai dati nazionali, il comunicato cita il Business Scan di Seven Data, secondo cui "quasi un'impresa su cinque in Piemonte (19,9%) è a rischio insolvenza nei prossimi 12 mesi". "Tutte le rilevazioni - commentano Giovanni Genovesio e Delio Zanzottera, presidente e segretario di Cna Piemonte - convergono: siamo al punto di non ritorno. Se non si interviene adesso, l'artigianato rischia di collassare definitivamente". "Le richieste del settore - riprende la nota sono note e urgenti: transizione energetica sostenibile e accessibile, credito agevolato e rapido, sblocco della rottamazione quinquies, formazione professionale, sburocratizzazione reale. A questo si aggiunge la necessità di un aggiornamento della legge quadro sull'artigianato, ferma al 1985, con sei pilastri fondamentali" (uno di essi è la facilitazione dell'accesso all'export per chi non è digitalizzato). "Le imprese - concludono Genovesio e Zanzottera - resistono con dignità e coraggio. Ma senza una svolta immediata e coraggiosa, non potranno sopravvivere ancora a lungo. Le imprese artigiane, i lavoratori, le famiglie pagano un doppio prezzo: quello della crisi economica e quello dell'indifferenza politica. Per questo Cna Piemonte lancia un appello chiaro e durissimo: non c'è più tempo".