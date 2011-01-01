SACRO & PROFANO

Poggi porta in dote la Crt e conquista il Meeting ciellino

Poteri in cerca d'autore alla kermesse annuale di Rimini. I seguaci di don Giussani celebrano la "loro" presidente della Fondazione. Guest star la premier Meloni e il suo predecessore Draghi. Palco anche per il ministro Pichetto. Cirio assente, ma non è una novità

Non detterà più l’agenda politica come all’inizio degli anni Duemila, ma il Meeting di Rimini resta uno degli eventi cardine dell’estate italiana. In programma per sei giorni a partire da questo weekend, da venerdì 22 a mercoledì 27 agosto, la kermesse organizzata da Comunione e Liberazione vedrà la partecipazione di politici di spicco, su tutti la premier Giorgia Meloni, attesa nella giornata conclusiva del 27. Insieme a lei anche una truppa di ciellini (e non) piemontesi si prepara a fare le valigie per la riviera romagnola, dove alcuni di loro parteciperanno ai dibattiti previsti in questa 46esima edizione del Meeting.

Dalla Piazza alla Riviera

Alla testa della spedizione sabauda sulla riviera adriatica ci sarà senz’altro Dario Odifreddi, uomo forte di Cl a Torino e dintorni: presidente della Fondazione Piazza dei Mestieri e già numero uno della Compagnia delle Opere in Piemonte, con lui ci sarà la sua vice Cristiana Boggio, attesa per un dibattito in programma nel pomeriggio del 22 agosto sulle fragilità dei giovani e il loro rapporto con il mondo del lavoro.

Domenica 24 è invece il turno di un’altra ciellina di spicco, la giurista Anna Maria Poggi, che in qualità di presidente della Fondazione Crt parteciperà a un convegno dal titolo “La coesione cresce dal basso”, che vedrà la partecipazione del ministro degli Affari Europei Tommaso Foti e di vari parlamentari: Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati e ciellino di ferro; il leghista Massimo Garavaglia, il senatore cattodem Graziano Delrio, l’ex ministra Mariastella Gelmini (anche lei in Noi Moderati dopo l’addio a Forza Italia e l’esperimento fallito del Terzo Polo) e il senatore pentastellato Stefano Patuanelli.

Lo stesso giorno Mauro Batuello, già consigliere comunale in Sala Rossa e oggi vicepresidente della Compagnia delle Opere Sociali, modererà un incontro sui progetti lontano dall’Italia sostenuti dall’organizzazione. Non è prevista la loro partecipazione ad alcun dibattito, ma a Rimini dovrebbero esserci anche Giampiero Leo, ex consigliere regionale e oggi nel consiglio d’indirizzo della Fondazione Crt; Alberto Mina, già capo di gabinetto dell’allora governatore della Lombardia (e storico leader di Cl) Roberto Formigoni e ora inaggiato dall’assessore al Bilancio Andrea Tronzano come consulente sull’aerospazio, e il consigliere regionale Silvio Magliano, esponente dei Moderati di Mimmo Portas ed eletto a Palazzo Lascaris tra le fila della Lista Cirio.

Ospite e finanziatore



Altro piemontese illustre atteso a Rimini è il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che sarà al Meeting il 26 agosto: dopo una visita a “Piazza Mase” – il padiglione curato (e profumatamente finanziato) dal ministero, Pichetto interverrà al convegno “Dentro la transizione energetica: quale ruolo per il nucleare?” sul futuro dell’atomo in Italia. Non ci sarà invece – almeno in qualità di oratore – il presidente della Regione Alberto Cirio, che non è mai entrato particolarmente nelle grazie di Comunione e Liberazione: ha partecipato al Meeting solo una volta, nel 2021, e nel suo periodo da europarlamentare ha dovuto fare i conti con la concorrenza del cremonese Massimiliano Salini, collega di partito e candidato di riferimento di Cl nella circoscrizione nord-ovest. Quest’ultimo ovviamente a Rimini ci sarà, e domenica 25 parteciperà al convegno “Istituzioni europee e sviluppo del territorio”, insieme alla vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno e all’assessore regionale lombardo allo Sviluppo Economico Guido Guidesi.

Governatori e ministri

Sono lontani i tempi del Cardinale Camillo Ruini e dei “valori non negoziabili”, in grado di conferire al Meeting di Rimini totale centralità e una profonda capacità d’influenzare il dibattito pubblico, ma la kermesse resta comunque un crocevia per politici nazionali e amministratori locali. Se infatti Cirio è assente, al Meeting ci saranno molti dei suoi colleghi, a partire dal presidente della Calabria – nonché come lui vicesegretario di Forza Italia – Roberto Occhiuto, in piena campagna elettorale dopo le recenti dimissioni. Nello stesso incontro, dal titolo “Quale autonomia serve al territorio?” interverranno il governatore del Lazio Francesco Rocca, la presidente dell’Umbria Stefania Proietti, il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci Gaetano Manfredi e il sottosegretario leghista all’Economia Federico Freni. Sono attesi in due differenti incontri invece il governatore della Lombardia Attilio Fontana, quello dell’Emilia Romagna Michele De Pascale e il suo omologo ligure Marco Bucci.

Oltre al già citato Pichetto, sono tanti i ministri del governo Meloni attesi: dal titolare dell’agricoltura (ed ex cognato della premier) Francesco Lollobrigida al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, passando per il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il ministro della Salute Orazio Schillaci e la ministra alla disabilità Alessandra Locatelli, fino ad arrivare al titolare degli Interni Matteo Piantedosi, al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e ai due vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Quest’ultimo parteciperà a un incontro sulla comunità cristiana in Siria, in programma domenica 25, insieme al presidente del Meeting Bernhard Scholz, mentre il leader della Lega e ministro dei Trasporti è atteso nella giornata conclusiva di mercoledì 27 per il convegno “Luoghi da costruire e vie per raggiungerli”, dove con ogni probabilità il tema centrale sarà il Ponte sullo Stretto di Messina.

La premier e il suo predecessore

A rappresentare l’esecutivo non ci saranno solo i suoi ministri, ma anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa al Meeting di Rimini nella giornata conclusiva, dopo aver saltato le ultime due edizioni. Il primo giorno invece la scena sarà tutta per il suo predecessore, l’ex governatore della Banca d’Italia e della Bce Mario Draghi, protagonista del convegno “Quale orizzonte per l’Europa?”. Sempre in tema di istituzioni europee, martedì 26 sarà il giorno della presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola. Il programma, come ogni anno, è ricco, pieno di ospiti e di spunti, e ci sarà spazio anche per un po’ di Piemonte.