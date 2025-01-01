Torino, recuperato un alloggio Atc occupato abusivamente

Un alloggio delle case Atc a Torino occupato abusivamente è stato recuperato oggi durante un'operazione che ha visto impegnata la polizia municipale. Gli agenti hanno anche rimosso alcuni veicoli degli occupanti che de mesi creavano degrado nei cortili, dove sostavano senza permesso. L'appartamento è in via Togliatti. "Grazie al filo diretto con i cittadini gli sgomberi non vanno in vacanza", dicono l'assessore regionale alla casa, Maurizio Marrone, e il presidente di Atc Maurizio Pedrini che negli scorsi mesi avevano riportato al tavolo sgomberi in Prefettura la necessità di intervenire nell'area di via Togliatti. "Ormai - aggiungono - l'aria è cambiata e i cittadini possono sentirla soffiare nei complessi Atc. L'aria diversa la sentono anche gli abusivi, che in alcuni casi abbandonano addirittura gli alloggi prima ancora degli sgomberi veri e propri. Ogni alloggio liberato, grazie al lavoro tra Atc, Regione, Prefettura e polizia municipale rappresenta un passo determinato verso la rinascita dei nostri complessi di case popolari".