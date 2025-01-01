SANITÀ ALLO SBANDO

Azienda Zero, come i risultati. SuperAsl del Piemonte al palo

Lavoratori costretti a condividere la scrivania, spazi insufficienti. Denuncia la Cgil: "L'assessore Riboldi non ha mantenuto l'impegno del trasferimento al grattacielo". Ritardi e intoppi sul 118 e il nuovo Cup. Ma assunzioni e consulenze procedono rapidamente

“Un centinaio di dipendenti ammassato in spazi provvisori, condizioni di lavoro difficili, la stessa scrivanie condivisa da più impiegati”. È l’impietosa fotografia di Azienda Sanitaria Zero, la Super Asl diretta da Adriano Leli che avrebbe dovuto rappresentare il modello di efficienza per tutte le altre Asl del Piemonte e che, al contrario, oltre a segnare pesanti ritardi su gran parte di questioni importanti per l’intero sistema sanitario regionale, pare non riesca a risolvere nemmeno banali problemi di logistica.

“Una situazione insostenibile quella che riguarda lavoratori e lavoratrici” sostiene Luciano Perno della Cgil Funzione Pubblica che punta l’indice contro l’assessore alla Sanità Federico Riboldi. “Nulla di quanto ci aveva pubblicamente assicurato è stato fatto”, spiega il sindacalista che ricorda ancora come “dopo l’annuncio del trasferimento di Azienda ero nel grattacielo della Regione, nulla si è concretizzato”. E il risultato di queste promesse mancate starebbe proprio in quell’immagine dei dipendenti costretti a lavorare in condizioni tutt’altro che ottimali nei locali dell’Asl Città di Torino.

Non c’è, insomma, soltanto l’arcinota e controversa questione dell’Emergenza 118 con l’ormai stucchevole balletto tra annunci di un trasferimento del personale dalle quattro aziende ospedaliere alla Super Asl e atti che di fatto smentiscono gli stessi annunci e non c’è solo il ritardo, pure quello mascherato da proclami, che segna il cammino verso il nuovo Cup per le prenotazioni di visite ed esami. C’è, dentro e attorno ad Azienda Sanitaria Zero, più di un sintomo di una gestione zoppicante seppur descritta come se fosse quella di un centometrista. E ci sono pure interrogativi che stanno emergendo circa più di una consulenza e di un’assunzione che legherebbero a doppio filo la Super Asl con lo stretto giro di collaboratori dello stesso assessore. Il quale, tra l’altro, ha visto assumere dall’azienda diretta da Leli, tramite concorso, il suo ex capo di gabinetto all’epoca in cui Riboldi era sindaco di Casale Monferrato.

Questioni che si sommano e si aggrovigliano nella Super Asl e nel suo vertice a cui la Cgil ora chiede conto i situazioni inaccettabili e promesse non mantenute. “Non è solo il destino del 118 a rimanere incerto, ma l’intera struttura organizzativa di Azienda Zero – sostiene Perno –. Senza una sede, senza un piano di prospettiva e senza un riconoscimento istituzionale, l’azienda è ridotta a una funzione residuale, con attività spesso duplicate da altre Asl e basterebbe citare a titolo esemplificativo la gestione dei concorsi ancora oggi in capo all’Asl Città di Torino”.

Per il sindacato “la Regione deve chiarire una volta per tutte quale sarà il futuro di Azienda Zero e del suo personale”, ma non solo. All’assessore la Cgil chiede “se vi sarà davvero il passaggio in Regione, come da lui annunciato e se c’è in alternativa l’idea di trovare un’altra sede e i tempi”. E torna, ovviamente, la questione del 118 oggetto di non pochi imbarazzi, in questi giorni, per la lettera direttore regionale Antonino Sottile, dello stesso Leli e del dirigente Mario Raviola che nelle non dichiarate intenzioni del vertice della sanità sarebbe dovuta suonare come l’ennesima bacchettata al commissario della Città della Salute Thomas Schael e invece è tornata come un boomerang in testa a chi l’avrebbe in qualche modo sollecitata. “Se il 118 non dovesse passare sotto Azienda Zero quale sarebbe il futuro dei lavoratori?”, chiede dunque il sindacato, reclamando “risposte immediate e soluzioni concrete, non solo annunci”.