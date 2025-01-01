Europa Radicale, Russia simula apertura ma è solo propaganda

Nelle ultime ore la Russia ha parlato della possibilità di "innalzare i livelli di rappresentanza" nei negoziati con l'Ucraina, ma è solo "un espediente propagandistico" perché "dietro questa formula si cela la solita strategia del Cremlino: simulare apertura diplomatica mentre le bombe continuano a cadere sulle città ucraine". E' quanto affermano Igor Boni e Federica Valcauda, di Europa Radicale. "È inaccettabile parlare di pace - osservano - mentre l'Ucraina resta sotto attacco aereo, come ha ricordato ieri Merz. L'innalzamento di livello non è un passo avanti, ma un espediente propagandistico per guadagnare tempo e credibilità internazionale". Per Europa Radicale "non può esserci negoziato credibile finché la Russia non cessa gli attacchi e non ritira le proprie truppe dal territorio ucraino: al contrario, le concessioni diplomatiche a Putin rischiano solo di trasformarsi in un boomerang politico e morale, scaricando ancora una volta la responsabilità della pace sulla vittima dell'aggressione". "La pace - concludono Boni e Valcauda - non è una scenografia diplomatica, ma il rispetto della sovranità e della libertà di un popolo".