Familiari vittima femminicidio, memoria porti al cambiamento

La memoria di quel che è successo deve diventare "educazione, consapevolezza, cambiamento" perché "ogni femminicidio non è un fatto isolato, ma il sintomo di una ferita profonda che riguarda tutta la società". E' quanto si afferma in una lettera diffusa dai familiari di Giuseppina 'Pinuccia' Rocca e Daniel Turco, madre e figlia, uccisi il 20 agosto 2024 a Rivalta Bormida (Alessandria) dal 67enne Luciano Turco, ex marito della donna, che a sua volta si tolse la vita. "E' stato - è il testo - un anno di profonda tristezza, di rabbia, di senso di impotenza. Un anno in cui abbiamo cercato giustizia ma soprattutto un significato a una tragedia che resta incomprensibile e inaccettabile". Secondo quanto ricostruito, la coppia era divorziata da trent'anni, ma l'uomo negli ultimi tempi voleva tornare in famiglia. Nella lettera si afferma che il ricordo di Pinuccia e Daniel "non deve perdersi nel silenzio" in quanto "la loro vita, spezzata dalla violenza, ci interpella tutti: famiglie, istituzioni, comunità". "Non si tratta soltanto di piangere una madre e un figlio - si aggiunge - ma di trasformare il dolore in responsabilità. E' quello che stiamo cercando di fare, insieme al Centro antiviolenza Medea e con il coinvolgimento della comunità di Rivalta Bormida. Abbiamo promosso raccolte fondi e nel prossimo futuro vorremmo coinvolgere anche la fascia di età più giovane, perché la memoria diventi educazione, consapevolezza e cambiamento. Sogniamo un paese che non dimentichi, che sappia fermarsi di fronte a queste tragedie e dire con forza: 'Mai più'. Perché ogni femminicidio non è un fatto isolato, ma il sintomo di una ferita profonda che riguarda tutta la società. Solo così il ricordo di Pinuccia e Daniel non sarà vano: diventerà una forza viva e vitale, capace di guidarci nella costruzione di una comunità più giusta, più attenta, più capace di proteggere".