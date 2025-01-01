Carceri: Azione, a Torino servono misure strutturali

I casi di suicidio nelle carceri italiane sono "una tragedia che evidenzia le gravi carenze del sistema penitenziario, tra cui sovraffollamento, carenza di personale qualificato e condizioni igienico-sanitarie precarie". E' quanto afferma Giacomo Prandi, vicesegretario regionale piemontese di Azione, dopo la visita svolta ieri insieme ai radicali nella casa circondariale di Torino, dove nei giorni scorsi si è tolto la vita un detenuto (il 55/o in Italia dall'inizio dell'anno). "Azione - dice Prandi - ribadisce l'urgenza di riforme strutturali per garantire dignità e diritti fondamentali ai detenuti come sancito dalla Costituzione. È essenziale investire in misure alternative alla detenzione, supporto psicologico e programmi di reinserimento sociale. Lo Stato deve dimostrare la sua civiltà anche attraverso il trattamento dei più vulnerabili. Non possiamo più ignorare queste emergenze, continueremo a vigilare la precaria situazione delle carceri, visitando anche le altre carceri del Piemonte". "Abbiamo visto con i nostri occhi le celle e gli spazi comuni che questa struttura offre - dichiara Cristina Peddis, della segreteria provinciale di Azione - e purtroppo denunciamo con forza l'assenza strutturale di personale adeguatamente formato, in particolare psicologi e operatori sociali; il sovraffollamento cronico, che annienta ogni possibilità di percorsi individualizzati e umanizzanti; la carenza di misure alternative alla detenzione, soprattutto per le persone più fragili e la carenza assoluta di misure volte a reintrodurre il detenuto nel mondo del lavoro una volta terminata la pena. La questione delle carceri è troppo spesso dimenticata dai più. Azione si batterà sempre per garantire agli ultimi le condizioni minime di dignità umana garantite dalla Costituzione".