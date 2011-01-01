LA SACRA RUOTA

Auto, scossa delle elettriche. Italia ancora fanalino di coda

Mentre nell'Europa occidentale le vendite raggiungono livelli record, con quasi 600mila immatricolazioni tra aprile e giugno 2025, il nostro Paese resta indietro. La diffusione delle batterie tra le nuove vetture italiane è sotto l'1%, collocandoci al 27esimo posto in Ue

L’Europa occidentale accelera: tra aprile e giugno 2025 sono state immatricolate quasi 600mila auto elettriche, un record dopo mesi di vendite sottotono. Lo segnala il Guardian, che sottolinea come la crescita coinvolga anche il Sud Europa. Ma l’Italia continua a arrancare: nel 2024, secondo Eurostat, la diffusione delle auto elettriche a batteria resta sotto l’1%, appena sopra la Bulgaria.

Numeri che sorprendono

Il trimestre primaverile ha ribaltato le attese, segnando una spinta senza precedenti. Tra luglio e settembre, stando alle previsioni, le vendite potrebbero superare per la prima volta le 600mila unità. Nel Regno Unito, a spingere le vendite contribuisce anche il tradizionale cambio di targa di settembre. A trainare il mercato è soprattutto il prezzo. Le auto elettriche, pur più economiche da mantenere, hanno finora scoraggiato molti acquirenti per il costo iniziale elevato. L’arrivo di modelli più piccoli e abbordabili, sottolinea l’analista Matthias Schmidt, segna un punto di svolta: “Per la prima volta, i veicoli elettrici stanno diventando più accessibili e più attraenti per i consumatori privati”, fino ad oggi dominati dalle flotte aziendali.

Strategie di mercato

Stellantis con Citroën e Renault hanno già introdotto modelli più abbordabili, cercando di attrarre chi bada al prezzo e all’impatto ambientale. Cresce la presenza di veicoli cinesi, come Byd, soprattutto in Regno Unito, Spagna e Italia. A facilitare la diffusione contribuisce anche l’espansione delle reti di ricarica: la paura di restare a secco sta lentamente sparendo.

Il ritardo italiano

I numeri italiani restano comunque modesti. Nel 2024, le nuove immatricolazioni elettriche in Italia hanno collocato il Paese al 27esimo posto in Europa. Nel continente, invece, Danimarca (51,3%), Malta (37,7%) e Svezia (34,9%) guidano la classifica, mentre Croazia (1,8%), Slovacchia (2,4%) e Polonia (3,0%) segnano il fondo. Complessivamente, in Ue sono state registrate 1,45 milioni di auto elettriche a batteria, in calo del 6,1% rispetto al 2023. Il parco totale ha superato i 5,8 milioni di veicoli, con un aumento del 32,4% rispetto all’anno precedente.

Dietro i numeri

Tra gli altri veicoli elettrici, la crescita maggiore riguarda autocarri pesanti (+39,7%), trattori (+35,5%) e autobus (+28%), mentre gli autocarri leggeri calano (-10,8%). Nonostante alcuni incrementi, il totale resta inferiore rispetto all’anno precedente (-6,8%). Sul fronte del parco auto totale, l’Italia mantiene tassi di motorizzazione regionali record: la Valle d’Aosta guida con 2.295 autovetture per 1.000 abitanti, seguita da Trento (1.521) e Bolzano (915). Tra le prime dieci regioni figurano anche Piemonte (con circa 793 autovetture per 1.000 abitanti) e Torino (che registra un valore leggermente inferiore, intorno a 738), con valori superiori alla media nazionale. In totale, sei delle dieci regioni con il più alto tasso di motorizzazione sono italiane; le altre quattro si trovano in Finlandia, Grecia e Paesi Bassi.

Incentivi e prospettive

Da settembre, il governo destinerà circa 600 milioni di euro per l’acquisto di almeno 39mila veicoli a emissioni zero entro metà 2026. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto ha confermato la misura, destinata a dare una spinta al mercato domestico. Ma i numeri restano bassi rispetto agli obiettivi Ue. Antonio Sileo, della Fondazione Eni Enrico Mattei, stima che anche superando le 90mila immatricolazioni nel 2025, a fine anno le elettriche con targa italiana saranno meno di 370mila. Un ritardo evidente, che fotografa la difficoltà dell’Italia a seguire il passo europeo.