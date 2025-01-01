Palio di Asti, in vendita i biglietti anche on line

Ad Asti è tempo di Palio e si apre la corsa ai biglietti per le tribune e i parterre di piazza Alfieri per seguire la manifestazione, in programma il 7 settembre. La biglietteria è ad Asti in via Leone Grandi. Fino al 31 agosto sarà possibile acquistare i biglietti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e dalle 10 alle 13 nel fine settimana. Da settembre la biglietteria sarà aperta fino alle 19. Il giorno del Palio sarà ancora possibile comprare gli ultimi biglietti rimasti dalle 9 alle 16 (ingressi tribuna) e dalle 9 alle 14 (per i parterre). E' anche possibile utilizzare la piattaforma on line per all'acquisto www.bigliettoveloce.it. Sono già in vendita anche i biglietti per assistere alla sfilata del Festival delle Sagre che si svolgerà la domenica successiva, 14 settembre, al prezzo unico di 5 euro.