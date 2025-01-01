Sacchetto (FdI), taser è strumento sicuro e non va limitato

"Il taser è uno strumento sicuro. La sinistra da sempre vorrebbe le forze dell'ordine disarmate, Fratelli d'Italia invece ritiene che vadano difese e messe in condizione di operare al meglio". Così il consigliere regionale Claudio Sacchetto, esponente Fdi, interviene nel dibattito sul duplice caso di uomini deceduti a seguito dell'uso del taser a Olbia e a Genova. "Il taser - dice Sacchetto - è meno impattante di una pistola e consente a chi indossa una divisa di difendersi dai malviventi o di neutralizzarli. Ma sono stati sufficienti due episodi perché la sinistra rinnovasse la sua avversione verso chi tutela la sicurezza ed è al servizio di tutti i cittadini", "Due procure, Tempio Pausania e Genova - sottolinea - hanno aperto fascicoli come atti dovuti nei confronti dei quattro carabinieri con l'accusa di omicidio colposo, e disposto le rispettive autopsie. Intanto è fondamentale sottolineare che i due uomini deceduti stavano avendo condotte che giustificano appieno l'intervento dei carabinieri. Fatti tragici vengono strumentalizzati da parte della sinistra: chi sostiene che il taser sia uno strumento di tortura dice il falso e le polemiche di queste ore sono ideologiche e pretestuose. Non va ammessa nessuna limitazione al taser il cui corretto utilizzo quotidianamente agevola la deterrenza e garantisce sicurezza".