Radicali, Nordio intervenga su detenuto "murato" a Torino

"Una condizione indegna, disumana e degradante, così come è disumano e degradante che lo Stato lo abbia abbandonato a questa sorte. Una situazione che finisce per rendere indegno anche il lavoro della Polizia penitenziaria e degli altri detenuti, costretti a convivere con una situazione intollerabile. Noi crediamo nello Stato di diritto e per questo chiediamo che chi ha responsabilità istituzionali intervenga immediatamente per porre fine a una condizione che, in anni di visite nelle carceri italiane, non avevamo mai visto. Per questo poco fa ho scritto a Nordio, al Capo del Dap e alla nuova Garante regionale". E' quanto dichiara Filippo Blengino, segretario dei Radicali italiani, in merito al caso del detenuto nel carcere di Torino che si è 'automurato' nella propria cella rifiutando da anni di uscirvi.