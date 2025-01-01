Coldiretti Cuneo, bene qualità vendemmia ma pesano dazi Usa

Nel Cuneese la vendemmia 2025 parte con qualche giorno di anticipo rispetto alla media stagionale. Le prime previsioni sono di una quantità in linea con le annate normali e di una qualità tra il buono e l'ottimo. Il comparto conta 6.500 imprese, 16.800 ettari di superficie vitata e una produzione di quasi 1 milione di ettolitri, pari a circa 100 milioni di bottiglie, perlopiù a marchio Doc o Docg. Quest'annata, spiegano i tecnici di Coldiretti Cuneo, è stata contraddistinta da un surplus pluviometrico nel periodo primaverile, che ha incrementato la presenza di malattie fungine. I produttori con il supporto dei tecnici dei tecnici di Coldiretti hanno però gestito in modo ottimale le avversità. "La vendemmia - evidenzia il presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada - rappresenta per la nostra provincia un momento di grande valore economico e sociale. Accanto alle sfide agronomiche, restano però forti preoccupazioni per i dazi Usa, Non possiamo permettere che il lavoro dei nostri viticoltori sia messo in discussione da decisioni commerciali che nulla hanno a che fare con la qualità dei nostri vini". "Il settore - aggiunge il direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo - ha bisogno di una visione strategica di medio-lungo periodo. Dobbiamo affrontare insieme le sfide indotte dall'aumento delle giacenze, dalla riduzione dei consumi, dal cambiamento climatico e dalla gestione delle superfici vitate in un contesto complesso a livello mondiale. Solo con un piano strutturato e condiviso potremo garantire competitività e futuro al comparto". "Inoltre - aggiunge - va contrastata la concorrenza sleale. Per questo prosegue la raccolta firme della Coldiretti #nofakeinitaly per ottenere una proposta di legge europea di iniziativa popolare volta a migliorare la trasparenza in etichetta di tutti i prodotti alimentari in commercio nell'Unione europea".