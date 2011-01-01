SPORT & POLITICA

Atp Finals, Lo Russo sferza il governo: "Torino merita altri 5 anni"

L'ingresso di Sport e Salute nella governance dell'evento rischia di far perdere alla città la possibilità di ospitarlo fino al 2030. Il sindaco non ci sta: "Abbiamo dimostrato di saperlo organizzare al meglio, auspico che la situazione si risolva"

"Abbiamo tutto l’interesse a mantenere le Atp Finals a Torino per altri 5 anni, e siamo determinati a farlo”. Nella conferenza stampa convocata in mattinata a Palazzo Civico al rientro dalle vacanze estive, il sindaco Stefano Lo Russo ha colto l’occasione anche per fare il punto sul grande evento tennistico, che la città ospita dal 2021 ma non è ancora chiaro fino a quando. L’accordo iniziale era fino al 2025, l’obiettivo è portarle fino al 2030, sembravano prorogate fino al 2027 ma con l’intervento a gamba tesa del governo Meloni l’ultimo anno potrebbe essere il 2026. Per questo il sindaco non ci sta, ben consapevole della portata di un evento che ha rimpinguato le casse cittadine, facendo conoscere Torino in tutto il mondo.

LE DICHIARAZIONI VIDEO

Il gran pasticcio

L’ingresso di Sport e Salute – diretta emanazione del governo – nella governance dell’evento (con il “ricatto” a Federtennis) ha fatto storcere il naso all’Association of Tennis Professionals, che organizza l'evento e non gradisce l'ingerenza della politica, paventando così l’ipotesi di portare le Finals lontano da Torino e dall’Italia. Una possibilità che Lo Russo vuole scongiurare a tutti i costi: “Non entro nel merito della vicenda tra il governo e la Federazione, la guardo da sindaco di Torino: abbiamo dimostrato di saper organizzare questo evento al meglio, questo è il riscontro che ci danno i tennisti, i loro staff e coloro che sono venuti ad assistere alle Finals: tutti sono concordi nel definire Torino una location unica”, ha detto il sindaco.

Finanziamenti pronti

Auspicando che la questione venga risolta, il Comune si è già portato avanti, con lo stanziamento dei fondi di competenza comunale alle Finals per il quinquennio 2026-2030. “Speriamo che non si rovini tutto per ragioni che non c’entrano nulla con il tennis. Abbiamo dimostrato che l’Italia è in grado di organizzare bene questi eventi, e Torino è una delle città in grado di organizzarli meglio”, ha dichiarato Lo Russo, lanciando così un messaggio chiaro al governo Meloni: la città è pronta a fare la propria parte, ora sta a voi non rovinare tutto. La premier lo ascolterà?