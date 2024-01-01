Controlli congiunti a Torino, 5 patenti ritirate

Il controllo di 35 veicoli e 55 persone, di cui 4 conducenti sono risultati in stato di ebbrezza alcolica con il conseguente ritiro della patente. Contestualmente 24 conducenti sono stati sottoposti al test antidroga di screening rapido, che ha dato esito positivo per una persona: la patente di guida è stata ritirata cautelarmente, in attesa dell'esito dei previsti esami tossicologici di conferma sui campioni prelevati. E' questo il bilancio dei controlli congiunti effettuati nello scorso fine settimana dalla polizia stradale e della polizia locale di Torino. Il servizio ha visto impegnate tre pattuglie della polizia di stato, con la partecipazione di personale dell'ufficio Sanitario del reparto mobile di Torino, il tutto coordinato da un funzionario e l'impiego di apposito ufficio mobile dotato di specifica strumentazione per rilevare l'assunzione di sostanze stupefacenti, mentre la polizia locale di Torino ha disposto l'impiego di tre pattuglie del radiomobile e aliquota pronto impiego, coordinate da un ufficiale.