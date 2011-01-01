Campo largo in staff

Dicono che... a Palazzo Civico il campo largo si stia già allargando dentro gli staff della giunta. Dal primo settembre infatti Marco Chessa, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ai tempi di Chiara Appendino, si piazzerà negli uffici dell’assessore Mimmo Carretta e dell’assessora Rosanna Purchia. La determina è datata 24 luglio: metà tempo a Sport e Grandi eventi, metà a Cultura.

Piero Fassino), si seppe della sua relazione con la figlia di Carlo Bongiovanni, storico braccio destro di Sergio Chiamparino. In piena era “Chiappendino” l’inedita liaison fu addirittura benedetta dai rispettivi padri politici. Per Chessa, insomma, il campo largo non è una prospettiva ma una condizione naturale. Basti ricordare il clamore in Sala Rossa quando, nel 2017 (a pochi mesi della vittoria di Appendino contro), si seppe della sua relazione con la figlia di, storico braccio destro di. In piena era “” l’inedita liaison fu addirittura benedetta dai rispettivi padri politici.

Ora che Lo Russo guarda al 2027 e Appendino scalpita per ritagliarsi un ruolo nella partita, chissà che l’ex grillino non possa fare da pontiere tra i due. Dal campo largo al campo amoroso, il passo – si sa – è breve.