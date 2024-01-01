Crosetto (FdI), Lo Russo condanna Torino all'insicurezza

"Mentre nelle strade di Torino si moltiplicano episodi di microcriminalità, aggressioni e violenze, il sindaco Lo Russo sceglie di lasciare la Polizia Municipale senza strumenti adeguati per difendere sé stessa e i cittadini. La decisione di non dotare gli agenti di taser è l'ennesima dimostrazione di un'amministrazione che preferisce l'ideologia alla sicurezza". Lo dichiara Giovanni Crosetto, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale ed europarlamentare. "Ogni giorno i torinesi ci chiedono più controlli e più protezione. I nostri agenti operano in prima linea, spesso in condizioni difficili, e meritano di poter contare su strumenti moderni, efficaci e non letali come il taser, già utilizzato in tante altre città italiane ed europee. Negare questo presidio significa esporli a rischi maggiori e lasciare la cittadinanza più vulnerabile", prosegue Crosetto. "In una città dove proliferano l'illegalità diffusa, le occupazioni abusive ed i centri sociali trasformati in zone franche, il Sindaco continua a voltarsi dall'altra parte. La sicurezza non è un tema su cui si può giocare a fare ideologia: è un diritto fondamentale. Fratelli d'Italia continuerà a battersi affinché la Polizia Municipale venga messa nelle condizioni di lavorare al meglio, e i torinesi possano tornare a vivere la città senza paura", conclude Crosetto.