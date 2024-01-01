Iren: Lo Russo, operazione Egea è un percorso da seguire

"L'idea di provare a verificare le condizioni per capire se Iren può allargare ulteriormente la propria partnership con altri soggetti al momento all'esterno del suo perimetro, è un elemento su cui ci confronteremo con gli altri soci e con il management, di cui discuteremo con gli altri sindaci, Silvia Salis e con Marco Massari. L'anno scorso è stato segnato da un'importantissima operazione che ha queste caratteristiche, l'acquisizione della quota societaria di Egea, di cui sono molto soddisfatto e penso sia un'operazione che possiamo replicare anche in altri luoghi". A dirlo, a margine di una visita al canile rifugio della Città di Torino, il sindaco Stefano Lo Russo. "L'idea, su cui abbiamo già avuto un confronto preliminare con gli altri colleghi del patto di sindacato - spiega -, è verificare se ci sono le condizioni politiche e aziendali per andare avanti in questo processo aggregativo, che è peraltro nelle corde e nella genesi stessa di Iren. Penso che sia una strategia da perseguire. Vediamo dove ci sono le condizioni - precisa -, i settori sono molto differenti, dai rifiuti alle risorse di carattere energetico all'acqua, ed è chiaro che non si può fare un ragionamento geografico ma innanzitutto di sinergia con le aziende. Iren - aggiunge - è uno dei soggetti a cui molte società pubbliche, che gestiscono servizi pubblici, guardano con attenzione". Quanto alla governance della società, ricorda che "con gli altri soci abbiamo consolidato un assetto che ha 3 anni davanti. Con la ripresa dopo l'estate - conclude - come sindaci del patto di sindacato incontreremo i vertici aziendali per fare il punto sul piano industriale. Il clima è sereno e positivo e il titolo in borsa continua a guadagnare".